Ünlü yönetmenden 'İçimdeki Fırtına' davası... 50 bin TL istiyor

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla dava açan Doğan Ümit Karaca dilekçesinde davalı Aslan Film Yapım Hizmetleri şirketi ile “İçimdeki Fırtına” adlı dizinin çekimleri ve ortaya çıkacak eserin tüm mali haklarının devri için 11 Kasım 2016 tarihinde sözleşme yaptıklarını anlattı.

Sözleşmeye göre yönetmen koltuğuna oturan Doğan Ümit Karaca’nın yapımcı firma yayımlanmasa dahi bölüm başı 25 bin lira ücret alacağının belirtildiği dava dilekçesinde, “Müvekkilim 'İçimdeki Fırtına' adlı dizinin yedi bölümünün çekimini geceli gündüzlü fedakâr bir çalışma neticesinde eksiksiz olarak tamamladı. Ancak Star TV reytinginin düşük olması nedeniyle diziyi yayından kaldırdı. Davalı yapımcı firma ilk 5 bölümün ücreti olan 125 bin lirayı, müvekkilimin hesabına yatırdı. Ancak son iki bölümün ücreti olan 50 bin lirayı müvekkilime ödemedi” denildi.

''DİZİ REYTİNGE YENİK DÜŞTÜ''

Müvekkilinin iki bölümün ücreti olan 50 bin liralık alacağı için yapımcı firma Aslan Film şirketi hakkında İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlattığının anlatıldığı dilekçede, “Davalı yapım şirketi icra takibine itiraz etti ve takibini durdurdu” ifadelerine yer verildi. Davacı Doğan Ümit Karaca’nın avukatı dava dilekçesinde, “Reyting oranlarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle davalı yapım şirketi kendi tasarrufu ile reyting düzeyini yükseltmek amacıyla dizinin çekimi tamamlanan ikinci ve üçüncü bölümleri birleştirilmiş ve birleştirilen bölümler Star TV’de ikinci bölüm olarak yayınlanmıştır. Bu nedenle dizi televizyonda 6 bölüm yayınlanmasına rağmen müvekkilim tarafından çekimi tamamlanan bölüm sayısı 7’dir. İcra takibini durduran davalı yapım şirketinin itirazının iptali istemiyle alacağımızın tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.