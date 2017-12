Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın eşi konuştu: Maalesef bizi kimse aramadı!

Sanat dünyasında birçok sanatçının onlarca klibini çeken usta yönetmen Mustafa Mayadağ bu sabah İstanbul’daki evinde vefat etti. İki yıl önce felç geçiren ve boyundan aşağısı tutmayan 59 yaşındaki ünlü yönetmenin eşi Birten Mayadağ eşinin son dönemde yaşadığı süreci anlattı.



Dört ay önceki kök hücre tedavisi sonrası 1,5 aydır evde olduğunu ve her şeyin olumlu gittiğini söyleyen Birten Mayadağ, “Son aylarda fonksiyonları iyiydi, ellerini kıpırdatıyordu, yutkunuyordu. Ben onun için büyük alfabe tablosu yaptırmıştım. Harfleri gösteriyordum ‘evet’ ya da ‘hayır’ olarak göz işareti yapıyordu ve kelime kurmaya çalışıyordum. Ama olmadı ve büyük sürpriz yaptı gitti. Her yılbaşı geleneksel evde yemeğimiz oluyor ve çocuklarımız da gelecekti. Hep birlikte kutlayacaktık. Mustafa da yatakta değil masada olsun diye ona özel bir tekerlekli sandalye yaptırmıştım yatak oluyordu aynı zamanda. Ama sipariş dün akşam geldi ve kullanmak nasip olmadı. Sofrada çocuklarıyla dostlarıyla olacaktı olmadı.” dedi.



Sanat dünyasından arayan oldu mu? Kırgınlıkları var mıydı? Sorularına ise Birten Mayadağ, “Kimseyle kavgası, kırgınlığı yoktu. Zaten tanıyan bilir Mustafa’yı böyle bir yapıya sahip değildi. Şimdiye kadar arayan maalesef olmadı. İlk hasta olduğu dönemde Ankara’da hastanedeyken Sibel Can aramıştı konsere gelmiş uğrayacaktı ama o günde ben çok hastaydım uğramamıştı.”



Almanya’da eğitim gören oğlu Mert ve yanında bulunan kardeşi Naz’ın normalde cumartesi akşamı yılbaşı için döneceklerini söyleyen Birten Mayadağ, “Çocuklar babalarıyla yılbaşı yemeğinde buluşacaktı ama nasip olmadı. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorlar bugün için. Eğer bulamazlarsa yarın gelecekler. Cenaze işlemleri onlara bağlı. Bugün gelirlerse cenaze yarın Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde olacak ve Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek, eğer gelemezlerse Pazar günü öğle namazına olacak.” dedi.