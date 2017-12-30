Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ son yolculuğuna uğurlandı

2016 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra felç olan, 90’lı yıllar ve 2000’lerin başında birçok ünlü şarkıcının klip yönetmeni Mustafa Mayadağ, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mayadağ için bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri eşi Birten ve çocukları Naz ile Mert Mayadağ kabul etti. Eski Eğitim Bakanı Naci Avcı da cenaze namazına katıldı.
"İYİ BİR ÖĞRENCİYDİ"
Avcı eski öğrencisi Mayadağ ile ilgili şunları söyledi: "Mustafa Mayadağ benim üniversiteden öğrencimdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri fakültesinden. 35 sene önce öğrencimdi. İyi bir öğrenciydi. Daha sonra iyi bir yönetmen oldu. İyi bir baba oldu iyi bir eş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Eşine çocuklarına Allah sabırlar versin. Onlar 2 yıl boyunca çok ciddi bir süreci birlikte göğüslediler."
"ÇOK MÜCADELE ETTİ"
Birten Mayadağ ise, "2 yıldır mücadele ediyorduk. Son dönemde yapılan tedavilerle çok umutlanmıştık. Başını çevirmeye başlamıştı. Ellerini kıpırdatmaya, ayağını çekmeye başlamıştı. Biz umutluyduk. Ama herhalde çok yoruldu. Çok mücadele etti çünkü. Nurlar içinde yatsın" dedi.
"GELEN DE SAĞOLSUN GELMEYEN DE"
Cenaze namazında klibini çektiği sanatçılardan kimsenin olmadığını hatırlatan bir basın mensubuna Mayadağ, "Bunun için bir şey söylemeyeceğim. Bu piyasayı zaten biliyorsunuz. Gelen de sağolsun gelmeyen de sağolsun. Bu süreçte sanat camiasında özellikle Emirkan bizi hiç yalnız bırakmadı. Mine Koşan da. Kimseyi kırmazdı Mustafa. Kimseyle bir dargınlığı, kırgınlığı olan bir insan değildi. Herkesin bir koşturmacası var bu yaşamda. Onun için kimseye söyleyecek bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.
Mayadağ, namazın ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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