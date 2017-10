Ünlü yıldızın İstanbul turu

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Christopher Walken, dün istanbul'a geldi. Sean Connery'nin oynadığı "Rusya'dan Sevgilerle" isimli filmden etkilendiğini belirten sanatçı, öncelikle filmde geçen Ayasofya'yı ziyaret etmek istedi. 74 yaşındaki ABD'li oyuncu İstanbul turu sırasında sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti.

Oscarlı sanatçı Kapalıçarşı'dan halı, Mısır Çarşısı'ndan ise eşine baharat, çanta ve şal satın aldı. Hayvanlara özel bir ilgisi olan Walken, Topkapı Sarayı'nın avlusundaki sokak köpekleriyle de ilgilendi. Sarayın muhteşem manzarasından etkilenen Walken: "İstanbul'la ilgili çok güzel şeyler duymuştum. Güzel anılarla buradan ayrılıyorum. En kısa sürede tekrar geleceğim" dedi. Güneşli bir havada Boğaz'ı gezen Walken, Four Seasons at the Bosphorus Hotel'de konakladı.