Ünlü yıldız Monte Carlo’da yarış pilotu oldu

Nissan, bu yeni görevi için Margot Robbie’yi Monte Carlo’ya göndererek elektrikli modeli BladeGlider EV’yi test etmesini istedi. Ünlü yıldız Monte Carlo’da Formula 1 yarışlarının da yapıldığı yollarda hem aracı kullandı hem de tanıtım filminde yer aldı.

Robbie, filmde aracı kullanma konusunda oldukça heyecanlı görünürken, kulaklık ile onunla konuşan kişinin isteklerini görmezden gelerek, Harley Quinn’in ‘kötü kız’ imajını da izleyenlere yansıttı.

CENEVRE’DE SERGİLENECEK

Nissan, BladeGlider konsepti 2013 Tokyo Otomobil Fuarı’nda, 1+2 oturma düzenli elektrikli bir spor otomobil olarak tanıtmıştı. Önden dar, arkaya doğru genişleyen bir tasarıma sahip otomobil, şirketin Zeod RC adlı yarış aracından ilham almıştı.

2016 model olarak yenilen araç 268 beygir ve 707 Nm üretiyor. Otomobil 100 km/s hıza beş saniyeden daha kısa bir sürede ulaşıyor. Margot Robbie ile birlikte yayınlanan film Nissan’ın BladeGlider’ı üretime sokacağının bir sinyali olarak algılandı.

Konsept bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nda bir kez daha karşımıza çıkacak. Nissan’ın EV gelişimi yeni jenerasyon Leaf’le tam gaz devam ediyor. Ayrıca, şirketin CEO’su Carlos Ghosn otomobilin yarı otonom sürüş özelliği opsiyonuna sahip olacağını belirtmişti.