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Ünlü yıldız Monte Carlo’da yarış pilotu oldu

Emre ÖZPEYNİRCİ
14.02.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

SUICIDE Squad (Gerçek kötüler) filminin fenomen haline gelen karakteri ‘Harley Quinn’ rolüyle ünlenen aktrist Margot Robbie, Japon Nissan’ın elektrikli otomobillerinin tanıtım elçisi oldu. Ünlü yıldız tüm dünyada Nissan’ın sıfır emisyonlu araçlarını tanıtarak, lansmanlarına katılıyor.

Nissan, bu yeni görevi için Margot Robbie’yi Monte Carlo’ya göndererek elektrikli modeli BladeGlider EV’yi test etmesini istedi. Ünlü yıldız Monte Carlo’da Formula 1 yarışlarının da yapıldığı yollarda hem aracı kullandı hem de tanıtım filminde yer aldı.

Ünlü yıldız Monte Carlo’da yarış pilotu oldu

Robbie, filmde aracı kullanma konusunda oldukça heyecanlı görünürken, kulaklık ile onunla konuşan kişinin isteklerini görmezden gelerek, Harley Quinn’in ‘kötü kız’  imajını da izleyenlere yansıttı.

CENEVRE’DE SERGİLENECEK

Nissan, BladeGlider konsepti 2013 Tokyo Otomobil Fuarı’nda, 1+2 oturma düzenli elektrikli bir spor otomobil olarak tanıtmıştı. Önden dar, arkaya doğru genişleyen bir tasarıma sahip otomobil, şirketin Zeod RC adlı yarış aracından ilham almıştı.

Ünlü yıldız Monte Carlo’da yarış pilotu oldu

2016 model olarak yenilen araç 268 beygir ve 707 Nm üretiyor. Otomobil 100 km/s hıza beş saniyeden daha kısa bir sürede ulaşıyor. Margot Robbie ile birlikte yayınlanan film Nissan’ın BladeGlider’ı üretime sokacağının bir sinyali olarak algılandı.

Konsept bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nda bir kez daha karşımıza çıkacak. Nissan’ın EV gelişimi yeni jenerasyon Leaf’le tam gaz devam ediyor. Ayrıca, şirketin CEO’su Carlos Ghosn otomobilin yarı otonom sürüş özelliği opsiyonuna sahip olacağını belirtmişti.

Ünlü yıldız Monte Carlo’da yarış pilotu oldu

Etiketler: Harley , Yarış , Monte Carlo , gazetehaberleri
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