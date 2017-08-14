Ünlü yazarların ilham yerleri

1- Gabriel Garcia Marquez- Aracataca
Dünyaca tanınan ve sevilen Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, Kolera Günlerinde Aşk, Kırmızı Pazartesi gibi modern zaman eserleriyle ismini edebiyat tarihine altın harflerle kazımış; hatta efsane romanı Yüzyıllık Yalnızlık'la da Nobel Ödülü'nün sahibi olmuştur. İşte bu usta yazar, doğduğu şehir Aracataca'dan da romanlarında ilham almış ve bazı kitaplarında bu şehri Macondo adıyla kurgusal bir köy olarak anlatmıştır. Aracataca ise Marquez sayesinde tüm dünyaya ismini duyurmuştur.
2- Victor Hugo- Paris
Romantizmin en bilinen temsilcilerinden Victor Hugo, gerek şiirleri gerekse roman ve tiyatro oyunlarıyla, tüm dünyanın bildiği ve saygı duyduğu bir yazardır. Hugo, eserlerinde sık sık Paris'ten ilham almıştır ve özellikle Notre Dame'in Kamburu isimli ünlü eseri onun Paris sevgisine güzel bir örnektir. Çünkü Hugo'nun bu romanı yazma nedeni, o dönemde bir katedral yıkılmak istendiği için kiliseye olan ilgiyi arttırmaktır. Gerçekten de romanın ardınadan katedral yenilenir ve eskisinden daha güzel bir hale getirilir.
3- Anne Frank- Amsterdam
14 yaşındaki Anne Frank, hayattayken, tüm dünya tarafından tanınacak bir yazar olacağından habersizdi. Çünkü o, küçük bir kız çocuğuyken savaş sırasında tuttuğu günlüklerin, ölümünün ardından yayınlanmasıyla dünyaca tanınan bir yazar haline gelmiştir. Frank, bu günlükleri, Naziler tarafından yakalanmamak için 2 yıl boyunca saklandığı çatı katında tutmuştur. Onun ve ailesinin saklandığı bu ev ve Anne'nin gizli odası, Amsterdam'ın merkezinde bulunmaktadır ve bugün bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
4- Tolstoy- Yasnaya Polyana
Yasnaya Polyana, Moskova'nın 200 kilometre güneybatısında yer alıyor. Ve dünya edebiyatının en değerli isimlerinden biri olan Tolstoy'a ev sahipliği yapıyor. Usta yazar Tolstoy, Savaş ve Barış, Anna Karenina gibi kıymetli eserlerini, ölümünden sonra kızı tarafından müzeye çevrilen bu mütevazı evde kaleme almıştır. Doğanın tam ortasında bulunan bu evde, Tolstoy'un yaşamından birçok kişisel eşyası ve izler bulunuyor. Bu yüzden bu usta yazarın eserlerinde nereden ilham aldığını merak edenler, Rusya'ya yolu düştüğünde mutlaka burayı da ziyaret etmeli.
5- Franz Kafka- Prag
Dünya edebiyatına ismini kazımış en ikonik yazarlardan biri olan Franz Kafka, Prag'da dünyaya gelmiştir. Ve tüm dünyanın dikkatini çeken Dönüşüm, Dava, Şato gibi eserlerini yine burada kaleme almıştır. Bu nedenle onun eserlerine ilham olan yerler, anlamak için; Prag'da müze olarak görülebilen evi, Wenceslas Meydanı, Cafe Louvre, Yahudi Mezarlığı ve Prag Kalesi'ni mutlaka ziyaret etmek gerekir.
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