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    Ünlü tavuk zincirinde skandal görüntü

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 14:22 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 14:47

    Youtube'da paylaşılan bir videoda Türkiye'de de şubesi olan ünlü bir fast food zincirinde küflü tavuklarla yemek yapıldığı ve müşterilere servis edildiği ortaya çıktı.

    Türkiye’de de müşterinin karşısına çıkan dünyaca ünlü tavuk fast food markasının yakın zamanda ortaya çıkan videosu YouTube’da izlenme rekorları kırdı. İngiliz gazetesi Daily Mail’de de yer alan videoda, Amerika’da bulunan zincirin şubesinde çalışanların yemekleri hazırlarken hijyen kurallarını yok saydığı görülüyor.

    Lokantada çalışan bir kadının cep telefonuyla çektiği videoda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanıldığı ve üzerinde küf olan tavuk etlerinin kızartılarak tüketiciye sunulduğu gözler önüne seriliyor. Videolardan birinde süresi geçmiş bir ürünü yerleştiren çalışanlar, “Bunları neden ayırıyoruz ki. Zaten hepsini öyle ya da böyle kullanacağız” ifadesini kullanırken görülüyor.

    Ünlü tavuk zincirinde skandal görüntü

    Videonun ne zaman çekildiğine dair bir açıklama yapılmazken, marka konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bazı yemeklerin pişmeden önce pis suyla yıkandığının gösterildiği video ile ilgili yetkililer soruları yanıtsız bıraktı.

    Etiketler: tavuk , fast food , restorant
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