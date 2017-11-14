Ünlü süpürge üreticisi bakın şimdi ne üretecek!

OTOMOTİV sektörünün geleceğinin elektrikli olacağı artık kaçınılmaz bir gerçek. Tüm dünya devleri bu konuda kafa yorup milyarlarca dolar yatırım yaparken

sadece elektrikli otomobil üretmek için doğan yeni nesil şirketlerin sayısı da hızla artıyor.

Türkiye’nin yaptığı gibi bir çok gelişmekte olan ülke de elektrikli otomobil projesi üzerine çalışıyor. Tüm bunların dışında uzmanlık alanı farklı bir dal olan şirketler bile bu alana girmiş durumda.

İşte bunlardan birini Toyota Dünya Başkanı Akio Toyoda’nın açıklamalarından öğreniyoruz. Toyoda, otomotiv sektörünün geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Elektrikli otomobil ve otonom (sürücüsüz) sürüş alanlarında çok fazla rakip var. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni üreticiler ortaya çıkıyor. Dyson bile bir EV (elektrikli otomobil) üretmek istediğini söylüyor. Sonra Apple ve Google var” yorumunu yaptı.

2.6 MİLYAR $ BÜTÇE

Çoğumuzun dünyanın en iyi elektrik süpürgesi üreticisi olarak tanıdığı İngiliz şirket Dyson gerçekten elektrikli otomobil üretecek miydi? Küçük bir araştırmayla Toyoda’nın açıklamasının doğru olduğunu Dyson’ın elektrikli otomobiller üzerinde çalıştığını resmen açıkladığını öğrendim. Dyson kendi elektrikli otomobilini geliştirmek için 400 mühendisten oluşan bir ekip kurmuş. Çalışmaların da aslında 3 yıla yakın bir süredir devam ettiği bildirilmiş. EV projesi için şu ana dek 2.6 milyar dolarlık bütçe ayıran İngiliz şirketin bu paranın yarısını otomobilin kendisine geliştirmeye, diğer yarısını ise kullanmayı planladıkları bataryaları geliştirmeye harcayacaklarını açıklamış.

2020’DE PİYASADA

Dyson tarafından geliştirilen otomobil tamamen elektrikli olacağı ve 2020 yılında piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Dyson’ın kurucusu ve CEO’su James Dyson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin ilk otomobilinin yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olmayacağını belirterek, “Ama bugün piyasada gördüğünüz elektrikli otomobillerden radikal derecede farklı olacağını söyleyebilirim. Daha fazla detay veremem sadece bekleyip görmeniz gerekecek” açıklamasını yaptı.





