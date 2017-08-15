Ünlü sunucu Jess Molho'dan kötü haber! Uzun bir süre kollarımı kullanamayacağım

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Jess Molho yaptığı ters bir hareket yüzünden iki biceps tendomu birden kopardı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü sunucu yaşadığı zor günleri sosyal medyadan anlattı.

Molho paylaştığı bu kareye şunları yazdı; Bazen bir şeyler üst üste gelebiliyormuş meğer... Ters bir hareket biraz da kendimi hala 20 yaşında hissetmem sonucu iki biceps (pazı) tendomu birden kopardım. (literatürdeyim) Bugün taburcu oluyorum, uzun bir zaman ellerimi ve kollarımı kullanamayacağım... Mesaj atanları okuyacağım ama yazamayacağım, uzun süre gitar da çalamayacağım ama merak edenlere duyurulur çenem tam gaz çalışıyor, programa zamanında geri döneceğim, bugün robocop kollarım olacak, önce sağlık dostlar... Hepinizi öpüyorum, görüşmek üzere, sevgiler... Sabır testim devam ediyor.





JESS MOLHO'NUN EŞİ SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz ay Bodrum Türkbükü’nde gece yarısında gerçekleşen silahlı saldırı yaşanmıştı. O gün mekanda bulunan Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho ölümden dönmüştü. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından iki beach club'a silahlı saldırı düzenlenmişti. 1 kişinin öldüğü saldırıda Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho da sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeynep Molho geçirdiği operasyonun ardından taburcu edilmişti.





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