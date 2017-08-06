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    Ünlü sunucu iş arkadaşlarına penis resmi gönderince…

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 09:17Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 09:17

    Fox News, iş arkadaşlarına cinsel içerikli mesaj göndermekle suçlanan sunucu Eric Bolling'i açığa aldı.

    ABD'nin önemli televizyon kanallarından Fox News, iş arkadaşlarına cinsel içerikli mesaj göndermekle suçlanan sunucu Eric Bolling'i soruşturma sürecinde açığa aldı.

    İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; evli ve bir çocuk babası olan Bolling, birkaç yıl önce iki kadın meslektaşına penis resmi gönderdi.

    54 yaşındaki ünlü sunucu hakkındaki iddiaları reddederken, avukatı Michael Bowe, Huffington Post sitesine yaptığı açıklamada, "müvekkilinin hakkındaki yalan ve iftiralara ilişkin aktif bir şekilde hukuki yollara başvuracağını" ifade etti.

    Etiketler: ABD , Eric Bolling , sunucu
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