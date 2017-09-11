Ünlü sunucu 42 yıl sonra annesini buldu

Program sunucusu Cem Sünbül, 1975 yılında İstanbul'da Zeynep Kamil hastanesinde doğdu. Annesi henüz 17 yaşındaydı. İddiaya göre o hastanede görevli personel, annesine bebeğin öldüğünü söyledi ve Cem Sünbül çocuğu olmayan başka bir aileye verildi. Cem Sünbül ise bu gerçeği tam 28 yıl sonra öğrendi.

ÖZ AİLESİNİ ARAMAK İÇİN EVLATLIK VERİLDİĞİ AİLESİNİN ÖLÜMÜNÜ BEKLEDİ

Ancak gerçek ailesini aramak için de kendisini evlatlık alan anne ve babasının ölümünü bekledi. Her ikisi de hayatını kaybedince Cem Sünbül, TV8'de yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına katıldı. Hayat hikayesini anlattı.

ANNESİ ONU BULDU VE DNA TESTİ YAPILDI

Bu olayın duyulmasından sonra annesi olduğunu iddia eden bir kadın kanala ulaştı. Anlattıkları Cem Sünbül'ün anlattıklarıyla neredeyse birebir örtüşüyordu. Bunun üzerine DNA testi yapılmasına karar verildi.

CEM SÜNBÜL DNA SONUCUNU CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Canlı yayında açıklanan DNA sonucu, o kadının Cem Sünbül'ün gerçek annesi olduğunu gösterdi.

"SEN BENİM OĞLUMSUN"

Öz annesi, telefon ile yayına bağlanarak, "Oğlum yavrum, bir tanem. Kurban olurum sana. Sen benim oğlumsun. Çok şükür oğlum." diye konuştu.

"TUTMAZ İSE TEST YANLIŞTIR DİYORDUM"

Cem Sünbül, "Artık ihtimali olduğunu kaldırarak rahatlıkla söyleyeyim. Anneciğim, Allah'a çok şükürler olsun. Yani gerçekten tersini hiç düşünmek istemiyordum ama yüzde 1 ihtimal vardı. Bilgiler bu kadar tutup olmasa... Biz görüştük. Simayen de benziyoruz ama... Bunlar hani olmasa...Tutmaz ise bu test yanlıştır diye kendi aramızda konuşuyorduk. Bir daha yaptırırız diyorduk." dedi. (Habertürk)

CEM SÜNBÜL KİMDİR?

Cem Sünbül 1975 yılının Mart ayında Zeynepkamil hastanesinde İstanbul, Üsküdar’da dünyaya geldi. Şu an kapalı olan Yunus Emre Koleji’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. İş hayatına ilk olarak Fenerbahçe FM’de DJ olarak başlayan Cem Sünbül, daha sonra bilgisayar satış ve servisinde çalıştı ve 2002 yılında bünyesinde Chip ve Level dergilerinin olduğu Vogel Yayıncılık’ın IT Business Weekly Dergisi’nde editör olarak çalıştı. Aynı dönemde MMC müzik kanalında, Technology Channel adlı teknoloji temalı kanalda ve Show TV’de Silikon Vadisi adlı televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

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