Ünlü spor adamı Hamza Hamzaoğlu’na evlilik dışı çocuğunun annesinden eziyet davası

Hamzaoğlu’nun Denizlispor’da görev yaparken takımın medya sorumlusu Sinem Yanmaz’la beraberlik yaşadığı ve bu birliktelikten dünyaya gelen oğlunu da 5 yıl önce sessiz sedasız nüfusuna kaydettirdiği gündeme gelmişti. Hamza Hamzaoğlu, oğluna karşı babalık görevlerini elinden geldiğince yerine getirmeye çalıştığını söne sürerken Sinem Yanmaz ise ünlü futbol adamının küçük oğluna gayrimeşru bir hayat yaşattığını ifade etmişti.

Bir yıldır oğlunun babası Hamza Hamzaoğlu’yla uzlaşamayan Sinem Yanmaz, sonunda ünlü futbol adamı hakkında “eziyet suçu” işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Medyatava'nın haberine göre; Yanmaz, avukatları Okan Kayaalpli, Özkan Karadöl ve Metin Çağlar’ın açtığı dava dilekçesinde Hamzaoğlu’nun aile hukukundan doğan bakım, eğitim ve destek olma yükümlülüklerini yerine getirmeyerek kendisine ve oğluna karşı eziyet suçu işlediğini ifade etti. Yanmaz, mahkemeye kredi kartı, okul ve doktor harcamaları ile kira kontratını da delil olarak sundu.

Sinem Yanmaz, geçen günlerde de sosyal medyadan eziyet suçuyla ilgili paylaşım yapmış ve “Sistematik bir şekilde eziyet teşkil eden menfi davranışlarda bulunmak kişiyi ahlaken manen ve vicdanen durdurmaya yetmiyorsa yasa:TCK 96, eziyet bir suçtur, sessiz kalmayın” yorumunu yapmıştı. Oyuncak gibi kullanılıp atıldığını ifade eden Sinem Yanmaz, Hamza Hamzaoğlu’nun bir çocuğun yaşam standartlarının altında yaşamaya mahkum ettiğini öne sürdüğü 6 yaşındaki oğlu için mücadelesine devam edeceğini ifade etti.