Ünlü senariste kadına şiddet suçlaması

Küsurat Yayınları’nda staj yapan Ayşe Gülen Eyi, yayınevinin kurucusu ve yazar Burak Aksak’ın kendisine hakaret ettiğini ve fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Yayınevinde sadece bir tartışma yaşandığını söyleyen Burak Aksak ise şiddet ve hakaret iddiasını reddetti. Aksak, “Konuyla ilgili yasal yollara gideceğim, basın açıklaması yapacağım” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ayşe Gülen Eyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Burak Aksak’tan şiddet gördüğünü iddia etti. Bir kitap projesi için metinler yazdığını belirten Eyi, olayın künyede adının yazmasını istemesi üzerine yaşandığını söyledi.

Eyi açıklamasında “Künyede adımın yer almasını istediğim için çıkan tartışma sonucunda Burak Aksak yayınevine girdi. ‘Ne bu künye muhabbeti, siz neyin derdindesiniz? Sen kendini ne sanıyorsun kızım’ dedi. ‘Benimle böyle konuşamazsınız’ dediğimde ise ‘S… git bırak elindekileri, defol’ dedi” ifadelerine yer verdi.

‘KONUYU HUKUKİ YOLLARA TAŞIYACAĞIM’

Metinleri kitaptan çekmek istediklerinde Aksak’ın hakaret ettiğini ve iterek dışarı çıkarmaya çalıştığını iddia eden Gülen, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Yayıncılıkla ilgili bir şeyler öğrenmek için girdiğim yayınevinden fiziksel saldırıya maruz kalarak resmen yaka paça atıldım. Yaşamım boyunca böyle bir saldırıya maruz kalmadığımı belirtmek isterim.”

Konuyla ilgili olarak konuşan Ayşe Gülen Eyi, “Çalıştığım süre zarfında birçok kez mobbinge uğradım. Ayrıca sigortam yapılmadı ve söz verildiği gibi maaşta iyileştirme olmadı. Konuyu hukuki yollara taşıyacağım” dedi.