Ünlü şarkıcıya Türkiye'deki pasaport kontrolünde polis sorgusu!

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Star, Ukraynalı şarkıcı Natalia Dzenkiv ile görüştü. 41 yaşında olmasına rağmen genç gösteren Dzenkiv, Türkiye’de başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

Türkiye’ye geldiği bir dönemde ülkeden çıkış yaparken havaalanında pasaport kontrolü sırasında kendisinden şüphelenildiğini söyleyen Dzenkiv, “Beni sorgu orasına aldılar ve birçok soru sordular” dedi.

Fakat gerçeği öğrendiğinde Dzenkiv çok şaşırdığını ifade etti. Dzenkiv, “Sorgu odasına alınma sebebimi öğrenince gülmeye başladım. Polisler benim başkasının pasaportunu kullandığımı düşünmüş. En az 20 yaş genç gösterdiğim için şaşırmışlar” dedi.

Polislerin, ünlü şarkıcının bu kadar genç olmasına anlam veremediğini söyleyen Dzenkiv, “Genç gösterdiğim için çok övgü alıyorum fakat bunun beni gözaltına alacak kadar önemli bir sebep olduğunu bilmiyordum” dedi.

Dzenkiv, havaalanında bazı hayranlarının kendisinden imza istemesi ve selfie çekmeleri üzerine polislerin ikna olduğunu ifade etti. Dzenkiv’in bir hayranı, 41 yaşında hala genç gözükmesinin sebebi olarak meyve ve sebze ağırlıklı bir beslenme alışkanlığı olduğunu ve dolayısıyla sağlıklı beslenmesini gösterdi.