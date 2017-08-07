Ünlü şarkıcının 'iffet' davasında uzlaşma yok

Şarkıcı Tuğba Özerk'in bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edilen işadamı Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Özerk ise Taştemel'in hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Savcılık da ünlü model hakkında hakaret suçundan dava açmıştı. Mahkeme dosyayı Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderdi. Taraflara uzlaşma teklif edilmesine karar verildi. Fakat, Özerk ve Taştemel arasında uzlaşma sağlanamadı. Sabah