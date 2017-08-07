MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Ünlü şarkıcının 'iffet' davasında uzlaşma yok

    Ünlü şarkıcının 'iffet' davasında uzlaşma yok

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 06:06Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 06:08

    Şarkıcı Tuğba Özerk'in bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edilen işadamı Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel arasında yaşanan 'iffet' kavgasında uzlaşma sağlanamadı.

    Şarkıcı Tuğba Özerk'in bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edilen işadamı Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Özerk ise Taştemel'in hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Savcılık da ünlü model hakkında hakaret suçundan dava açmıştı. Mahkeme dosyayı Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderdi. Taraflara uzlaşma teklif edilmesine karar verildi. Fakat, Özerk ve Taştemel arasında uzlaşma sağlanamadı. Sabah

    Etiketler: tuba özerk , murat aşık , Gökçen Taştemel
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri