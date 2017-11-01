Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünlü şarkıcının gizli ses kaydı şikayetinde ilginç karar

    Ünlü şarkıcının gizli ses kaydı şikayetinde ilginç karar

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 05:42 | Son Güncelleme:

    Murat Boz; annesi, sevgilisi ve abisinin olduğu tatil ortamında seslerinin gizlice kaydedilip yayınlandığını iddia etti. Ancak ünlü şarkıcının şikayeti hakkında takipsizlik kararı verildi

    Ünlü şarkıcı Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver'le 29 Haziran günü Gümüşlük'teki villasında tatil yapıyordu. İki sevgili, Boz Ailesi ile tatilin tadını çıkarırken, Boz'un annesi, sevgilisi ve abisi arasında geçen bazı konuşmalar haberlere konu oldu. Habere göre; Aslı Enver ile anne Nedret Boz arasında 'kısır' diyaloğu yaşandı. İddiaya göre Nedret Boz, gelin adayı Aslı Enver'e, "Aslı sen otur kızım. Ben kısır yapacağım" dedi. Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz ise deniz dönüşü "Murat, iyi ki bu evi almışız. Denize girince daha iyi anlaşılıyor. Buralarda basın da yok" şeklinde söylemlerde bulundu

    ŞÖHRETE KATLANMAK ZORUNDA

    Tüm bu çıkan haberlerden rahatsız olan Murat Boz, savcılığa başvurdu. Aile ve özel hayatının ifşa edildiğini beyan eden Boz, yaşam alanına izinsiz girilip ses kaydı alınıp yayınlanarak suç işlendiğini belirtti. Boz'un şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Boz'un ünlü biri olduğu için ailesi ve özel hayatıyla gündem olduğu ve kamuoyunun merak ettiği şekilde haber yapıldığı kaydedildi. Şöhret sahibi kişilerin belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara ve özel hayatlarıyla ilgili haberlere katlanmak zorunda olduğu belirtilerek şikayet, takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Sabah

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri