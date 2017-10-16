Ünlü şarkıcıdan taciz itirafı

Björk, Facebook hesabından paylaştığı açıklamada tacize uğradığını söyledi. Açıklamanın yayılması üzerine sosyal medyada kimi hesaplar tarafından, bahsi geçen yönetmenin Björk'ün başrolünü oynadığı Karanlıkta Dans filminin yöneten Danimarkalı Lars von Trier olduğu iddia edildi. Björk'ün film setinde Trier ile yaşadığı sorunlar daha önce de gündeme gelmişti.





Medyascope'dan Işın Eliçin'in aktardığına göre, Björk'ün Facebook mesajı şöyle:

Dünyanın, cinsler arasında eşitliğe en yakın olan yerlerden birinden geldiğim ve müzik dünyasında zorlukla kazanılmış bir bağımsızlığa sahip olduğum güçlü bir konumdan geldiğim için, sanatçılık mesleğine adım atar atmaz daha düşük seviyede bir varlık olarak aşağılanmamın ve cinsel olarak taciz edilebilirliğimin norm haline gelmiş olduğunu, bunu mümkün kılan ve cesaretlendiren destekçileri ile yönetmenin işine taş koyduğumu çok net gördüm. Yönetmenin oyuncularına dokunup taciz etmesinin evrensel bir durum olduğunu ve sinema kurumunun buna izin verdiğini anladım. Yönetmeni mükerrer kereler geri çevirdiğimde, surat asıp beni cezalandırdı ve ekibinde beni çalışılması güç biri olduğum yanılsaması yarattı. Fakat ben güçlü, ekibim harika olduğu için, üstelik oyunculuk dünyasına dair hırslarım dolayısıyla kaybedecek bir şeyim olmadığından, oradan çıktım gittim ve izleyen yıllarda iyileştim. Ama aynı yönetmenle çalışan diğer artistlerin bunu yapamama ihtimali beni kaygılandırdı. Yönetmen bu oyunun tamamen farkındaydı ve daha sonra yaptığı filmin benimle deneyimine dayandığına eminim çünkü ona karşı çıkan ilk kişi bendim ve bundan sıyırmasına izin vermedim. Kanımca benim meydan okumamdan sonra, artistleriyle daha adil ve anlamlı ilişkiler kurdu. Yani umut var. Umalım ki bu açıklama bütün artist ve aktörlere destek olsun. Artık bunu durduralım. Dünyada değişim dalgası var.