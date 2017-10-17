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    Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: Fuhuş zincirinin içindeydim

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 20:46 | Son Güncelleme:

    Pussycat Dolls'un eski üyesi Kaya Jones, Weinstein skandalının ardından ABD'de tartışılmaya başlayan şov sektöründeki cinsel taciz iddialarına bir yenisini ekledi. Gruptayken yükselebilmek için istemedikleri kişilerle cinsel birliktelik yaşamalarının talep edildiğini iddia eden Jones, kendisinin, bu yüzden gruptan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi

    Hollywood hala geçen hafta ortaya çıkan Harvey Weinstein skandalıyla çalkalanırken ABD’li Pussycat Dolls adlı müzik grubundan 2005’te ayrılan Kaya Jones, kendilerinin, grupta ve sektörde sıyrılabilmek için istemedikleri kişilerle birlikte olmaya zorlandıklarını söyledi.


    Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: Fuhuş zincirinin içindeydim

    Kaya Jones, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak kendisinin ve diğer grup üyelerinin, sektördeki üst düzey kişilerin cinsel tacizlerine maruz kald1qığını söyledi.
    İnsanların kendisine bunun ‘ne kadar kötü olduğunu sorduğunu’ sorduğunu söyleyen Jones, bir diğer iletisinde “Hayallerime, gruptaki arkadaşlarıma ve 13 milyon dolarlık bir anlaşmaya sırt çevirecek kadar (…) Oysa 1 numara olacağımızı biliyorduk” diye ekledi.

    Sputnik’in aktardığına göre; gruba 2003 yılında, henüz ergenlik çağındayken katılan ve 2005’te gruptan ayrılan Jones’un, herhangi bir kişinin adını vermeden ortaya attığı iddialar en az 10 yıl öncesine dayanıyor.

    Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: Fuhuş zincirinin içindeydim

    ‘İĞRENÇ VE SAÇMA İFTİRALAR’

    Öte yandan grubun kurucusu Robin Antin, Jones’un iddialarını ‘iğrenç, saçma iftiralar’ olarak nitelendirdi. The Blast adlı online dergiye konuşan Antin, Jones’un ’15 dakikalığına meşhur olmak için’ böyle açıklamalar yaptığını söyledi.

    Etiketler: fuhuş zinciri
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