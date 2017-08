Ünlü şarkıcıdan hayranlarını şoke eden video!

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor Facebook hesabına 12 dakikalık bir video yükleyerek New Jersey'deki bir motelde yaşadığını ve intihar girişiminde bulunduğunu itiraf etti. On yıl önce bipolar teşhisi konulan O'Connor videoda tek başına olduğunu ve her gün hayatta kalmak için savaştığını söyledi.

Psikolojik sorunlarından da bahseden O'Connor, "Psikiyatristim dışında hayatta kimsem yok o dünyanın en tatlı adamı" dedi.

50 yaşındaki Sinead O'Connor geçen yıl mayıs ayında bisiklet turuna çıkmış bir süre ortadan kaybolmuştu.

Polis uyuşturucu bağımlılığı olduğu bilinen ve intihar etme eğilimi bulunduğu için psikolojik tedavi gören şarkıcıyı Chicago'daki bir otelde bulunmuştu.

Şarkıcıyı bulmak için hummalı bir arama çalışması yürütülmüştü.

Özellikle, “Nothing Compares To You" şarkısı ile Türkiye'de de tanınan şarkıcı O'Connor, geçtiğimiz 2015 yılında sosyal medyada aşırı uyuşturucu aldığına ilişkin bir mesaj paylaşmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR