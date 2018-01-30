Ünlü şarkıcı hakkında şok suçlama: Babamın katili

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sahibi olduğu evi Mehmet Refik Tuna'ya kiraladı. Ev sahibi olarak imzaladığı sözleşme devam ederken, iddiaya göre ünlü şarkıcı, Tuna'nın evi boşaltmasını istedi. Tuna, Sayan'ın tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Seda Sayan, tahliye davası açtı. İkili arasında tahliye davası devam ederken Refik Tuna, vefat etti. Babasının ölümünü, tahliye davası sonrası geçirdiği rahatsızlığa bağlayan Deniz Tuna, sosyal medyadan Seda Sayan hakkında, "Babamın katili" şeklinde bir mesaj paylaştı. İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı devam eden Tuna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Sabah