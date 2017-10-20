Ünlü sanayici ile mülk sahipleri arasında 'kira kavgası'

YARIM asrı geçen geçmişi ile Türkiye’nin önde gelen süt ürünleri üreticisi Bahçıvan Gıda A.Ş., 10 yıl kadar önce Sirkeci’deki binasını Sarıyer’e taşıma kararı

verdi. Galatasaray Stadına yakın bir yerde bulunan bir binayı yeniden düzenleyerek faaliyetlerini buradan yürütmeye başladı. Şirket, anılan yer için Bekir Sıtkı Şahin Bozkır ve Füsun Gençsü kardeşler ile kira sözleşmesi yaptı. Aylık 37 bin lira kira ödeyen şirket ile mülk sahipleri arasındaki ilişki geçen yılın sonuna dek sorunsuz bir biçimde sürdü. Bu arada, 4 bin metrekare alan üzerinde bulunan yerin tapusunun bir bölümü iki kardeşe bir bölümü ise Hazine’ye aitti.

Edinilen bilgilere göre, Bahçıvan Gıda, düzenli yaptıkları kira ödemesinde devlete yatırılması gereken payın ödenmediğini belirledi. Şirket, defterdarlıktan edinilen bilgi sonrası, Erdal Bahçıvan’ın talimatı ile kira ödemesini bu yılın ocak ayından itibaren yapmamaya başladı. Bu aşamadan sonra taraflar arasında ipler gerildi.

TAKİBE GEÇTİLER İTİRAZ GELDİ

İki kardeş, ödenmeyen iki aylık kira ödemesi için Bahçıvan Gıda’ya karşı icra takibi başlattı. Şirket avukatları ise bu takibe itiraz etti. Bu kez, itirazın iptali için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Öte yandan bu süreç devam ederken, Bahçıvan Gıda ise kira bedelinin düşürülmesi için başka bir dava açtı. Anılan dava süreçleri devam ederken önceki gün kritik bir gelişme yaşandı.

ÜÇ SAYFALIK HACİZ TUTANAĞI

Alacaklı vekilleri icra müdürlüğüne başvurarak hapsi eşya kararı aldırdı. Anılan karar gereği şirket merkezinin de olduğu yere alacaklı avukatları bir haciz memuru ile birlikte gitti. İcra müdürlüğünün kararı gereği şirket merkezinde bulunan bir dizi eşya için 3 sayfalık haciz tutanağı düzenlendi. Tutanağa kaydı yapılan eşyalar arasında televizyon, bilgisayar, klima, ofis masası, sandalye gibi onlarca eşya yer aldı. Tutanak altına alına eşyalar yeddi emin olarak şirket çalışanı N.Y.’ye teslim edilerek şirket merkezindeki işlem tamamlandı. İcra müdürlüğüne yapılan başvuruda alacak tutarının 600 bin TL seviyesinde olduğu öne sürüldü.





DEVLETE ÖDEMESİNİ YAPMAYINCA…

Konu ile ilgili görüştüğümüz Erdal Bahçıvan “Ödemenin yapılmamasının sebebi kuşkusuz mali değil. Bu kişilerle aramızda bir ihtilaf söz konusu…” diyerek şunları söyledi: “Biz, kira ödemelerimizi düzenli yapmamıza rağmen, devlete gitmesi gereken payın 6 yıl boyunca ödenmediğini tespit ettik. Bu aşamadan sonra kira ödemesini durdurdum. Çünkü, eğer bu adamlar devlete olan borcu ödemezse, şirket olarak bizi sorumlu tutabilir. Nitekim biz orada bulunuyoruz. Göz göre göre kamunun zarara uğratılmasına izin veremezdik. Kaldı ki, kendilerine ait yeri bir inşaat şirketini verdiler. Orada bunlara ati yer de kalmadı. Bu aşamada, ecrimisil konusunda ne denli sorun yaşandığını da bizzat görmüş olduk. En son yapılan işlem ise tam bir edepsizlik; zavallı bir girişim… Koskoca şirketin itibarı ortada… Teminatı yatırıp icra işlemini durduracağız. Ancak biz burada hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. Hem beni hem devleti aldatan bir insanın burnunu sürtmek istiyorum. Bunlarla olan kontratımız da bu yıl doluyor zaten.”

‘GEREKÇE YERSİZ’ İDDİASI

Alacaklı avukatı Resul Özmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Müvekkil devlete karşı sorumlu. Ödemeden kaçınmada söz konusu değil. Nitekim 1,5 ay kadar önce devlete ödenmesi gereken tutar toplu olarak 1,2 milyon TL olarak Maliye’ye ödendi. Şirketin bu gerekçeyi öne sürmesi yersiz. Eğer kira ödemesi iki hafta içinde yapılmaması halinde 14 günlük süre içinde, hapis hakkı uygulanan eşyaların icradan satışını isteyeceğiz” dedi.