Ünlü sanatçıdan sürpriz!

Sigortalanmaya değer bir anı yaşatmak için Allianz Türkiye binasını bir karnaval alanına döndüren Ayhan Sicimoğlu, Allianz’ın İcra Kurulu üyelerini de şaşırtmayı başardı. Sosyal medyada yayılan sürpriz, Türkiye’de ilk kez bir şirketin tüm İcra Kurulu üyelerini en şeffaf ve doğal halleriyle internet platformuna sunmasıyla Allianz’ın alışıla gelmiş kurum anlayışlarını yıktığını açıkça gösterdi. Görüntülerde Allianz’ın genç yönetimi ve çalışanlarının, yeni nesil iş yapış şekli, pozitif ve içi dışı bir yaklaşım ile Türkiye’de ilk defa “dışavurumcu” şirket dönemini başlattığına şahit oluyoruz.
Allianz'a Sürpriz
Ayhan Sicimoğlu’nun sürprizini, Allianz Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.
http://twitter.com/AllianzTurkiye
http://www.facebook.com/AllianzTurkiye
http://www.youtube.com/AllianzTurkiye
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