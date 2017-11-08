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    Ünlü sahilde tartışma yaratan görüntü... Sebebi çok konuşulacak

    Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    08.11.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    ANTALYA Finike’de 21 kilometrelik kumul sahilin yaklaşık 5 kilometrelik kısmına bırakılan taş kütleleri ve toprak yığınları, ilçede tartışma yarattı. Belediyeye dilekçeyle başvuran CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır’a verilen yanıtta, denizden esen rüzgarların asfalt üzerine taşıdığı kumulların neden olduğu trafik kazalarını önlemek için set yapılacağı belirtildi.

    Finike ilçe merkezinde Tatlısu çayından başlayıp, Anadolu Otel karşısına kadar olan kumsala yaklaşık bir ay önce kamyonlarla yaklaşık 5 kilometre boyunca taş kütleleri döküldü. İlçede herkesin merak ettiği kumsaldaki büyük taş kütleleriyle ilgili Finike CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Kaymakamlığı ve Finike Belediyesi’ne dilekçe verdi.

    Ünlü sahilde tartışma yaratan görüntü... Sebebi çok konuşulacak

    EKOLOJİK ETKİLERİ SORDU

    Okan Tanır, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, kumsala dökülen ve istiflenen taş ve toprak yığınlarının hangi amaçla bırakıldığını sordu. Taş ve toprakların sahile yığılması karşısında sahillerin korunmasına yönelik bir önlem alınıp alınmadığının da cevaplanmasını isteyen Tanır, kumsalın ekolojik yapısının korunmasına yönelik ÇED ve diğer koruma projelerinin hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında da bilgi istedi. Ayrıca Anayasa’nın 43’üncü maddesi gereğince Antalya Valiliği, Finike Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir ve Finike belediye başkanlıklarının sahilin korunmasına yönelik ne tür tasarrufta bulunduğu hakkında da bilgi talep edildi.

    Ünlü sahilde tartışma yaratan görüntü... Sebebi çok konuşulacak

    TAŞ SET KUMULLARI ENGELLEYECEK

    CHP İlçe Başkanı Tanır’ın dilekçesine Finike Belediye Başkanlığı yanıt verdi. Antalya Valiliği Devir Tasviye Komisyonu’nca Tatlısu-Alakır çayı arasındaki sahil şeridinin kullanım hakkının Finike Belediyesi’ne devredildiği belirtilen yanıtta, Büyükşehir Belediyesi’nin sahil şeridinin düzenlenmesiyle ilgili projesini sonuçlandırdığı ve kasım ayı ilk haftasında Finike Belediyesi’ne göndererek, projeye bir an önce başlanılmasının planlandığı belirtildi.

    Denizden esen rüzgarların asfalt üzerine taşıdığı kumullar nedeniyle, güzergah üzerinde zaman zaman can ve mal güvenliğine neden olan trafik kazaları oluştuğu da belirtilen yazıda, bu kumulların ana yola taşınmasını önlemek amacıyla proje kapsamında sahil kesiminde 30 santimetreyi geçmeyecek şekilde set yapılması gerektiği kaydedildi.

    Ünlü sahilde tartışma yaratan görüntü... Sebebi çok konuşulacak


    Yapılacak bu setin ön ve arkasının bitki örtüsüyle yeşillendirileceği, mevcut taşların dışarıdan görülmeyecek şekilde düzenleneceği belirtilerek, kumsal üzerinde kum voleybolu ve tenis gibi aktiviteler için saha yapılacağı da açıklandı. Belediye yanıtında, Kıyı Kanunu’na herhangi bir müdahalede bulunulmadığı gibi doğal yapıyı bozmadan kum erozyonunu önlemek amacıyla kamu yararı göz önünde tutularak doğal bir düzenleme yapılacağı savunuldu.


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