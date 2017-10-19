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    Ünlü rockçı hayatını kaybetti Kanada Başbakanı gözyaşlarını tutamadı

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 07:37 | Son Güncelleme:

    Kanadalı rock grubu Tragically Hip'in öncüsü 53 yaşındaki Gord Downie Mayıs 2016’ten bu yana mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştü...

    Kanadalı rock grubu Tragically Hip'in öncüsü 53 yaşındaki Gord Downie Mayıs 2016’dan bu yana mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştü.

    Ünlü müzisyenin ölüm haberinin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau aynı zamanda yakın arkadaşı olan Downie için kameraların karşısına geçti.

    “Bu sabah Gord'u kaybettik. Gord arkadaşımdı. Herkesin arkadaşıydı. Her gizli köşeyi, her hikayeyi, bu ülkenin her yönünü sevdi” diyen Trudeau bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Trudeau, “Artık Gord Downie'nin olmadığı bir ülkeyiz, hepimiz bunun olacağını biliyorduk ama olmamasını umut ettik” diyerek duygularını aktardı.

    Etiketler: Müzik
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