Ünlü rock grubu gripin voleybola merak sardı!

Ünlü rock grubu gripin, Türkiye’nin en geniş katılımlı spor ve gençlik festivali Koç Fest kapsamında Türkiye turnesine tüm hızıyla devam ederken, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleşecek özel bir voleybol maçı için de uzun süredir antrenman yapıyor. 14 Mayıs’ta Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleşecek voleybol maçında voleybol yıldızlarından Leonel Marshall ve Ivan Milijkovic ile sahaya çıkmaya hazırlanan gripin üyeleri, hayranları ile nefesleri tutacak bir voleybol maçında karşı karşıya gelecek. Üstelik bu maça dahil olmak için www.kocfestsupervoley.com adresine tıklamak yeterli!



Koç Fest’in 9. yılına özel olarak düzenlediği Koç Fest Süper Voley, gripin üyelerinin katılımcılara verdiği görevler ile gerçekleşecek özel bir dijital proje. www.kocfestsupervoley.com adresine giriş yaparak gripin’nin verdiği görevleri izleyen ve gerçekleştirerek siteye yükleyenler arasından 6 kişi gripin ve jüri üyelerinin kararı ile belirlenecek. Kazanan 6 şanslı kişi, Koç Fest’in son durağı olan Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde gripin üyelerinin yanı sıra, Fenerbahçe Grundig Voleybol Takımı yıldızlarından Leonel Marshall ve Ivan Miljkovic’ten oluşacak takımla voleybol maçı yapacak. Ardından ise Gripin ile kuliste tanışma şansı yakalayarak konseri en ön sıradan izleyecek. Üstelik kazananların tüm ulaşım ve konaklama masrafları Koç Fest tarafından karşılanacak. Kazanan 6 katılımcıya ise ödüllerin ve Koç Fest’in keyfini çıkarmak kalacak.



Koç Fest kapsamında İzmir ve Mersin’de gerçekleşen konserlerinin ardından, Kahramanmaraş, Malatya, Tokat, Zonguldak, Tekirdağ, Kütahya, Konya ve Kayseri’de de binlerce kişiye rock ziyafeti yaşatacak olan gripin, bu özel maç için uzun süredir antrenman yapıyor. Grup üyeleri, müzisyenliklerinin yanında, iyi birer sporcu olduklarını da bu kez sahada kanıtlamaya hazırlanıyor.



Yarışmaya katılan ve onaylanan tüm videolar arasından jürinin belirleyeceği 4 videonun sahipleri, 2 adet iPod Shuffle, 1 adet iPod Nano ve 1 adet iPad Mini’nin sahibi olacak!



Ayrıca katılımcılar içerisinden site üzerinde videosu en çok beğeni alan, sosyal medya kanallarında videosu en çok paylaşılan ve arkadaşlarını davet edenler de sürpriz hediyeler kazanacak.



Yarışma katılmak için www.kocfestsupervoley.com adresindeki yönlendirmeleri izlmek ve basit görevleri yerine getirmek yeterli!







Bu bir ilandır.