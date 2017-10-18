ÃœnlÃ¼ restorandaki cinayette ÅŸok ifadeler: 'KaÃ§ yÄ±ldÄ±r bu anÄ± bekledim'

Ä°stanbul Anadolu 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na, Beykozâ€™da bir restoranda 30 Ocak tarihinde silahla Mehmet Ali BÃ¼yÃ¼ksarÄ±oÄŸluâ€™nu (58) Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan HÃ¼seyin Mert Saral (24) ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸma salonunun bulunduÄŸu koridorda yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Jandarma komandodan oluÅŸan 5 kiÅŸilik ekip de duruÅŸma salonunun Ã¶nÃ¼nde alÄ±nan gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine katÄ±ldÄ±.

MÃ¼ÅŸteki tarafÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada kimlik tespiti yapÄ±lan sanÄ±k HÃ¼seyin Mert Saral, aylÄ±k gelirinin sorulmasÄ± Ã¼zerine asgari Ã¼cretli olduÄŸunu beyan etti. Sorgusunda cinayeti planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren HÃ¼seyin Mert Saral, "Ã–ncelikle planlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyemem. Normal sosyal Ã§evreye sahibim. Daha Ã¶nce suÃ§la bir iliÅŸkim olmadÄ±. Ailemin iÃ§inde bulunduÄŸu iddia edilen kan davasÄ±nda kan gÃ¼tme iddiam olmadÄ±. GeleceÄŸe yÃ¶nelik planlarÄ±m arasÄ±nda intikam almak yoktu. Ben BahÃ§eÅŸehir Ã¼niversitesinde yeni medya bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±nda okuyordum" dedi.

CÄ°NAYET ANINI ANLATTI

Tutuklu sanÄ±k Saral, "Ã–nceden bir plan yapamazdÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ benim bulunduÄŸum yere kendileri geldi. Ben maktulÃ¼ Ã§ocukluÄŸumdan beri tanÄ±yorum. KÄ±z kardeÅŸi ile babam birlikte yaÅŸÄ±yorlardÄ±. Ä°mam nikahÄ± var mÄ±ydÄ± yok muydu bilemiyorum. Bu nedenle kendisini tanÄ±mÄ±yorum" dedi.

Sorgusunda sÃ¼rekli silah taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Saral, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ancak medyada da bilinen olaylardan Ã¶tÃ¼rÃ¼, bilmediÄŸim, Ã§ok gitmediÄŸim yerlere giderken Ã¶nlem olarak yanÄ±ma alÄ±yorum. OlayÄ±n olduÄŸu restorana hiÃ§ gitmemiÅŸtim. Kimse yoktu yanÄ±mda, Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yemek iÃ§in tek baÅŸÄ±ma gittim. Ã–len ÅŸahsÄ±n oraya geleceÄŸinden haberim yoktu. Orada tesadÃ¼fen karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. KapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde duruyordu, tam gÃ¶remediÄŸim iÃ§in tereddÃ¼tle yaklaÅŸtÄ±m. Onun olabileceÄŸine dair ÅŸÃ¼phelerim yÃ¼ksekti. Hatta ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde tereddÃ¼t ettim. BabamÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden dolayÄ± ben tedirgin haldeydim, Ã§Ã¼nkÃ¼ babamÄ±n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ydÃ¼. â€™Bana bir ÅŸey yapacaklarâ€™ diye tedirgin oldum. Sonra yanÄ±na bir ÅŸahÄ±s gelince iÃ§eri girdiler. Tuvalete gittim. DÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde masasÄ±nda oturmuÅŸlardÄ±. Ben de tekrar masamda oturdum. Ondan sonra dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda ben de evham yaptÄ±m. Ben de dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m. Onlar iskeleyi gezerken ben de sigara iÃ§tim. Bana doÄŸru gelirken ben de kapÄ±nÄ±n oradaydÄ±m. TereddÃ¼tlÃ¼ bir ÅŸekilde â€™Mehmetâ€™ diye seslenmemle bana bakÄ±p hareketlenmesi bir oldu. Ben de panikledim, silahÄ±mÄ± Ã§ekip ateÅŸ ettim. YanÄ±ndakini de kontrol ettim, bana bir ÅŸey yapacak diye tedirgin oldum ancak o bizi ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Belli ki olayla alakasÄ± olmayan biriydi. 'Yerden bana karÅŸÄ± hareketlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor' diye bir iki kez daha ateÅŸ ettim. Toplam 4-5 kez ateÅŸ ettim. ÅžahsÄ± kontrol ettim. Polisi ve ambulansÄ± Ã§aÄŸÄ±rÄ±n, dedim. Ä°lk atÄ±ÅŸÄ±m 2 yada 3 metreden. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bana doÄŸru hareket etmiÅŸti. ÅžahsÄ±n elinde bir ÅŸey olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim o an dikkat etmemiÅŸtim."

'BABAMIN Ã–LÃœMÃœ VE Ä°NTÄ°KAM ARZUSU Ä°LE YAPMADIM'

BugÃ¼ne kadar bu iÅŸlerle hiÃ§ alakasÄ± olmayan normal hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunan HÃ¼seyin Mert Saral, "Olay tasarlanmÄ±ÅŸ bir olay deÄŸildir. BabamÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve bir intikam arzusu ile yapmadÄ±m. Olaydan Ã¶tÃ¼rÃ¼ bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrudur. TanÄ±klarÄ±n olay anÄ±nda sÃ¶ylediÄŸimi iddia ettikleri "12 yÄ±ldÄ±r bugÃ¼nÃ¼ bekliyordum" ifadesi, yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lan sÃ¶zlerdir. Ben 12 yÄ±l sonra bugÃ¼n karÅŸÄ±ma Ã§Ä±ktÄ± dedim. Ben orada kendime bir ÅŸey yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in o cÃ¼mleyi kurdum. '12 yÄ±l sonra intikamÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±m' ÅŸeklinde bir sÃ¶z sÃ¶ylemedim. Bana bir ÅŸey yapÄ±lacaÄŸÄ± kaygÄ±sÄ±yla ve panikle silahÄ±mÄ± Ã§ekerek ateÅŸ ettim" dedi.

TanÄ±k olarak dinlenen restoranÄ±n garsonu Arif YÄ±ldÄ±z, sanÄ±ÄŸÄ±n maktule ateÅŸ ettiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "YanÄ±lmÄ±yorsam 4 kez ateÅŸ etti. Kendisi polisi arayÄ±n dedi. Ã–len ÅŸahsa kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸini duydum. '12 sene sonra karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m, ÅŸans eseri burada Ã¶ldÃ¼rdÃ¼â€™ dedi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Yine aynÄ± restoranda garson olarak Ã§alÄ±ÅŸan BarÄ±ÅŸ ElitoÄŸ, olayÄ± gÃ¶rmediÄŸini, silah sesleri Ã¼zerine olay yerine gittiÄŸini belirterek, "Vurulan kiÅŸi yerdeydi. SanÄ±k vurulan kiÅŸinin yanÄ±na geldi, tekme vurdu, kÃ¼fÃ¼r etti. â€™Benim babamÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼n. KaÃ§ yÄ±ldÄ±r bu anÄ± bekledimâ€™ diye sÃ¶ylendi" dedi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Mehmet Ali BÃ¼yÃ¼ksarÄ±oÄŸluâ€™nun 30 Ocak 2017 tarihinde Beykozâ€™da bir restoranda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtiliyor. BÃ¼yÃ¼ksarÄ±oÄŸluâ€™nun gÃ¶ÄŸsÃ¼ne isabet eden 3 kurÅŸun yarasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtilen iddianamede, cesedin yanÄ±ndaki masada oturan HÃ¼seyin Mert Saralâ€™Ä±n, olay yerine giden polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

HÃ¼seyin Mert Saralâ€™Ä±n, "Tasarlayarak kan gÃ¼tme saikiyle Ã¶ldÃ¼rme", "Korku, kaygÄ± veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateÅŸ etme" ve "RuhsatsÄ±z ateÅŸli silahlara mermi satÄ±n alma, taÅŸÄ±ma veya bulundurma" suÃ§larÄ±ndan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve 1 yÄ±l 6 aydan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.