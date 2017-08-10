MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Ünlü reklamcı evinde ölü bulundu

    Ünlü reklamcı evinde ölü bulundu

    DHA
    10 Ağustos 2017 - 23:30Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 23:30

    Ünlü reklamcı Tuğrul Süer (61), Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Süer'in, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtildi. 

    Levazım Mahallesi Adakent Sitesi'nde oturan reklamcı Tuğrul Süer'in komşuları, evinden kötü kokular gelmesi üzerine ailesine haber verdi. Telefonla aramalarına rağmen Süer'e ulaşamayan aile bireyleri, daha sonra evine gitti. 

    Tüm uğraşlara rağmen evin kapısını açamayan ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, ünlü reklamcının cansız bedenini buldu. Doktor tarafından yapılan incelemede, Tuğrul Süer'in, yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğu tespit edildi. Reklamcı Süer'in, bilgisayar karşısında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.

    Uluslararası reklamcılık yarışması Epica Awards ödüllü Tuğrul Süer'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Etiketler: reklamcı , tuğrul süer , Beşiktaş
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri