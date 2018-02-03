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    Ünlü porno yıldızının Sakaryaspor'a transfer olduğu iddiası, şehri karıştırdı

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    Sakaryaspor Bayan Voleybol Voleybol takımına transfer olan Kentra Lust isimli oyuncunun, porno film yıldızı Kendra Lust ile karıştırılması şehirde gündem oldu. Bir yerel gazete, Lust'un ezandan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini iddia etti.

    Odatv'nin haberine göre, Sakaryaspor Voleybol Takımı'na "Kentra Lust" adında bir oyuncu transfer oldu. Sakarya'nın yerel medya organları transfer olan voleybolcu Kentra Lust'u, porno film yıldızı Kendra Lust ile karıştırdı.

    Bu sebeple, yerel basın tarafından transfer haberlerinde porno yıldızı Lust'un haberleri kullanıldı.

    'MÜSLÜMAN OLACAKMIŞ'

    Sakarya Yenigün isimli internet sitesindeki haberde şu ifadeler yer aldı:

    "Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sakaryaspor Voleybol, Serie A1 takımlarından Busto Arsizio'da forma giyen tecrübeli pasör Kendra Lust'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'ye gelmekten mutlu olduğu gözlenen oyuncu, geçmişiyle ilgili sorulan sorulara ‘Gençken bazı hatalar yapmış olabilirim fakat artık tamamen voleybola odaklandım. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim' şeklinde yanıt verdi. Türkiye'yi sevdiğini belirten yeni transfer, ‘Geri kalan hayatımı Türkiye'de geçirmek istiyorum. Ezandan çok etkilendim tövbe edip Müslüman olduktan sonra Rümeysa ismini alacağım' dedi. Türk erkeklerini nasıl bulduğunu soran basın mensubuna ise ‘Zeytini çok severim, zeytin bahçeleri olan bir beyle evlenmek isterim' diyerek herkesi şaşırttı."

    Gerçek çok vakit geçmeden ortaya çıktı. Haberi yapan medya organları önce sosyal medya paylaşımlarını daha sonra da haberi sildi.

     

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    Etiketler: Kentra Lust , Sakaryaspor , Voleybol , son dakika
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