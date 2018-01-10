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    Ünlü porno yıldızı Twitter mesajından sonra ölü bulundu!

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 19:46 | Son Güncelleme:

    Las Vegas'a tatile gelen Olivia Nova adlı porno yıldızı ölü bulundu. Ölüm haberi, oyuncunun iki hafta önce yalnız tatile çıkacağını duyurduğu Twitter mesajının ardından geldi.

    Porno yıldızı Olivia Nova, tatile geldiği ABD Las Vegas’ta ölü bulundu.

    Minnesota’da yaşayan 20 yaşındaki Nova’nın neden öldüğü henüz bilinmiyor.

    Ölüm haberi, oyuncunun iki hafta önce yalnız tatile çıkacağını duyurduğu Twitter mesajının ardından geldi.

    Porno yıldızın ajansı LA Direct Models, iyi bir iş ilişkisi içerisinde oldukları oyuncunun ölümünün sarsıcı olduğu açıklamasını yaptı.

    Geçen yıl Mart ayında porno filmlerde oynamaya başlayan Nova’nın erkek arkadaşı Nisan ayında intihar etmişti.

    ABD’de son aylarda birden çok porno oyuncusu hayatını kaybetti. 23 yaşındaki August Ames ve 35 yaşındaki Shyla Stylez Aralık ayında öldü.

    Ünlü porno yıldızı Twitter mesajından sonra ölü bulundu

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