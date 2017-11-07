Ünlü oyuncuyla menajeri arasındaki kavgada flaş gelişme

Oyuncu Mehmet Çağrı Çıtanak ile eski menajeri Özlem Duran arasında 4 yıl önce 'menajerlik sözleşmesi' imzalandı. Özlem Duran genç oyuncunun birçok dizi ve reklam filminde oynamasında etkili oldu. Son dönemde eski menajerinin bulduğu iş görüşmelerine gitmeyen ve telefonlara da çıkmayan oyuncu Çıtanak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Duran da M. Çağrı Çıtanak'a 20 bin dolarlık cezai şart bedelinin tahsili için icra takibi başlattı.

TAZMİNAT ÖDEYECEK



Menajer Özlem Duran, icra takibini durduran oyuncuya daha sonra itirazın iptali istemiyle alacak davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, menajer Özlem Duran'ı haklı bularak Çıtanak'ın 16 bin dolar cezai şart bedelini ödemesine karar verdi. 2010'da rol aldığı 'Küçük Sırlar' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan M. Çağrı Çıtanak, Tatlı İntikam, Acil Aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar ve Kavak Yelleri gibi birçok dizide rol aldı. Sabah