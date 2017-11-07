Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünlü oyuncuyla menajeri arasındaki kavgada flaş gelişme

    Ünlü oyuncuyla menajeri arasındaki kavgada flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 05:53 | Son Güncelleme:

    Ünü dizi oyuncusu Mehmet Çağrı Çıtanak ile eski menajeri Özlem Duran mahkemelik oldu. Çıtanak, eski menajerine 16 bin dolar ödemeye mahkum edildi.

    Oyuncu Mehmet Çağrı Çıtanak ile eski menajeri Özlem Duran arasında 4 yıl önce 'menajerlik sözleşmesi' imzalandı. Özlem Duran genç oyuncunun birçok dizi ve reklam filminde oynamasında etkili oldu. Son dönemde eski menajerinin bulduğu iş görüşmelerine gitmeyen ve telefonlara da çıkmayan oyuncu Çıtanak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Duran da M. Çağrı Çıtanak'a 20 bin dolarlık cezai şart bedelinin tahsili için icra takibi başlattı.

    TAZMİNAT ÖDEYECEK

    Menajer Özlem Duran, icra takibini durduran oyuncuya daha sonra itirazın iptali istemiyle alacak davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, menajer Özlem Duran'ı haklı bularak Çıtanak'ın 16 bin dolar cezai şart bedelini ödemesine karar verdi. 2010'da rol aldığı 'Küçük Sırlar' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan M. Çağrı Çıtanak, Tatlı İntikam, Acil Aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar ve Kavak Yelleri gibi birçok dizide rol aldı. Sabah

    Etiketler: DAVA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri