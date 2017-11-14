Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Fİ’nin yazarı Azra Kohen'den Başak Sayan'ın intihal iddiasına dava

    Fİ’nin yazarı Azra Kohen'den Başak Sayan'ın intihal iddiasına dava

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Oyuncu Başak Sayan, Fİ kitabının 2010’da yazdığı “Bağlanma Korkusu” isimli kitabından intihal olduğunu ileri sürmüştü. Fİ’nin yazarı Azra Kohen, Başak Sayan’a tazminat davası açtı.

    Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'nın haberine göre Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, Fİ’nin, “Bağlanma Korkusu” isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren sunucu- oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açtı. Sayan’ın, 2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ ise 2013’te. Fİ, diziye uyarlandı. Başak Sayan kısa süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fİ’de, kitabından intihal yapıldığını öne sürdü.

    Fİ’nin yazarı Azra Kohenden Başak Sayanın intihal iddiasına dava
    Azra Kohen

    Yazar Azra Kohen ise 2014’te yayınevinin düzenlediği bir toplantıda Başak Sayan’ın kendisine Fİ’yi beğenerek okuduğunu söylediğini, kitabını da imzaladığını anlattı. Kitabı yayınladıktan 4 yıl sonra Sayan’ın kötü niyetli olarak iddiayı ortaya attığını belirten Kohen, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Azra Kohen iki kitap arasında intihal olup olmadığını mahkemenin tespit ederek, intihali kimin yaptığının belirlenmesini istedi.

    ''2009’DA DİZİ OLARAK YAZDIM''

    “Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin konusunu ve karakterlerini 2009’da dizi senaryosu olarak yazmaya başladım” diyen Kohen intihal iddiasının onur kırıcı olduğunu belirtip Sayan’ın mal varlığına ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

    Etiketler: Fİ kitabı , intihal iddiası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri