Ünlü oyuncunun kızına çıplak fotoğraf şantajı!

Ünlü oyuncu H. G.'in kızı E. G., sevgilisi M.Ü.'den geçtiğimiz yıllarda ayrıldı. İddiaya göre M.Ü. bir süre sonra genç kızın cinsel içerikli fotoğraflarını ve cep telefonu numarasını arkadaşı Orhan A.'ya gönderdi. Orhan A. ise genç kıza kendisinde bulunan fotoğraflarını gönderip, "Eğer bana cinsel içerikli video göndermezsen bu fotoğrafları ve daha fazlasını sosyal medyada yayarım" diyerek şantajda bulunmaya başladı.



E. G., çaldırdığı sosyal medya hesabından kendisine ait çıplak fotoğrafların paylaşılması üzerine durumu ailesine anlattı. Baba H. G. ile anne Y. G., kızlarının yaşadığı durumu savcılığa bildirdi. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda, anne Y. G.'in müşteki olarak yer aldığı iddianame hazırlandı.



Orhan A.'nın genç kızla cinsel birliktelik yaşaması için şantajda bulunduğu, hukuka aykırı olarak ele geçirdiği cinsel içerikli fotoğrafları yayımlayarak ifşa ettiği anlatıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 22 yaşındaki gencin ifadesini aldı. İfadesinde, "Ben M.Ü.'nün arkadaşıyım. Onun sosyal medya hesabı çalınmıştı. Ben de hesabını geri alma karşılığında video istedim. O da bana E.'in telefon numarasını ve fotoğraflarını attı. Ben herhangi birinin videosunu istemiştim. Sonra E.'e mesaj at kendin iste dedi. Sahte bir sosyal medya hesabı açtım. Onu korkutmak için çıplak fotoğraflarını yayınladım" dedi. Dava, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, Orhan A. hakkında özel hayatın gizliliğini ifşa suçundan 3 yıl, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan 3 yıl, şantaj suçundan 2 yıl 6 ay ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasını hükmetti. Takvim