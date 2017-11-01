Ünlü oyuncunun eski nişanlı kâbusu

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, genç oyuncunun suç duyurusu dilekçesindeki iddialara göre, nişanlı oldukları dönem Başaran’ın kardeşi Rahman Başaran, Güzel’e “Abisinin göründüğü gibi biri olmadığını, çok tehlikeli ve psikopat bir mizaca sahip olduğunu” söyledi. Ardından da abisinin uyuşturucu kullanmaktan aldığı mahkûmiyet kararının ve sabıka kaydının örneğini gönderdi.

Ardından Semra Güzel, nişanı attı ve ayrılığı kabullenemeyen Başaran, genç kadının hayatını kâbusa çevirdi. İddiaya göre Güzel’in ailesini, iş ve sosyal çevresindeki herkesi de rahatsız ederek, iftira ve ithamlarda bulunmaya başladı.

Güzel’in oynadığı dizinin yönetmeniyle ilişkisi olduğunu iddia edip ölümle ve seti basmakla tehdit etti. Yapımcı şirket tehditler ve güvenlik nedeniyle Semra Güzel’in diziyle ilişiğini kesti. Başaran’ın 17 Ekim’de evine giderek kendisini ölümle tehdit edip dövdüğünü öne süren Semra Güzel, koruma polisi de talep etti.