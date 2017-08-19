Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen'den dehşete düşüren iddia

Bodrum'da çocuklarıyla tatil yapan ve Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restorana yemeğe giden evli ve 2 çocuk annesi, Yeliz Yeşilmen, 1 hafta önce karşılaştığı olayı sosyal medya hesabından duyurdu
Yeşilmen'in iddiasına göre, servis elemanının elindeki kızgın tavadaki yağ, kızı Asya'nın üstüne devrildi.
Bu olay ardından mekan çalışanları tarafından tartaklandığını ve tekmelendiğini iddia eden Yeşilmen, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Çocuk tedaviye alınırken; Yeşilmen, Yalıkavak İlçe Jandarma Karakoluna giderek kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, daha sonra basın açıklaması yapacağını söyledi.
Oyuncu Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yetkililer duysun: ruhsat yok, iş güvenliği yok bu konuda davalarım açılıyor. Üstünden bir hafta geçti nerdeyse ancak kendimize gelip yazabildim. Çocuğumu arı soktu zannedip koşarak gittim. Çocuğu bana göstermeyip, en dibe mutfağın içine kaçırdılar. 'Çocuğuma ne oldu' diye çığlıklar attım.
Sonra 'tava' dediler üstelik mutfak dışında olan duran bir çocuğa bu yapıldı. Sonra tüm mutfak ekibi üstüme saldırdı. Oradaki müşteriler gördü. Benim acılı bir anne olarak yediğim küfrün, hakaretin haddi hesabı yok. Onlarca insanın ve çocuklarımın önünde itildim. Polisi aradım, yardım istedim. Benden sonra polis gelip almış onları ifade için. Bu yere 1 yıldır giderim. Müşterileriyim. Bana bunu yaptılar! Beni sakinleştirip, çocuğa müdahale ederek hastaneye götüreceklerine üstüme saldırdılar. Bu yüzden çocuğum dakikalarca yandı. Müdahale edilmeden. Ve çok korktu annesi yerlerde tekmelendi. Burada iş güvenliği yok."
Restoranın işletmecisi Seval Turgut, "Bu konu davalık olduğu için çok fazla konuşmak istemediklerini anlatırken, "Ancak. anlatılanlar hiç Yeşilmen'in yansıttığı gibi değil. Uzun yıllardır burada hizmet veriyoruz. Böyle bir olay başımıza gelmedi. Avukatımız gerekli yasal işlemleri başlattı. Avukatımız gerekli açıklamayı yapacak ve biz de Yeliz Yeşilmen hakkında şikayetçi olduk. Söyleyecek fazla bir şey yok, adli merciler karar verecek" dedi.
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