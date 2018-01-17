Ünlü oyuncu Turan Özdemir gözyaşlarıyla uğurlandı

Özdemir için ikindide, Yatağan Merkez Yeni Mahalle Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Suzan Özdemir, ağabeyi Esat Özdemir, eşi Müzeyyen Özdemir, çocukları Ezgi Özdemir ve Ozan Özdemir, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Şahin, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP’li Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Yönetmen Yüksel Aksu, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Gülnihal Demir’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.
Cenazede, Özdemir’in eşi Müzeyyen, Ezgi ve oğlu Ozan Özdemir, tabutun başından bir an olsun ayrılmayıp, taziyeleri kabul etti. Müzeyyen Özdemir ve 2 çocuğu cenaze namazı kılınırken de ön safta yer aldı. İmam cenaze namazı öncesinde, Yunus Emre’nin, ’Biz Dünyadan Gider Olduk’ şiirinden ’Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun’ dizelerini okudu.
Daha sonra kılınan namazın ardından Özdemir’ in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yatağan Mezarlığı’na götürülüp, babası Ahmet Necati Özdemir’in mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi.
ADI AMFİTİYATROYA VERİLECEK
Turan Özdemir’in çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, "Babası Ahmet Necati Özdemir de belediye başkanımdı. Dayısı Kaya Özdemir ise Beşiktaş’ın ünlü futbolcularından biriydi. Özdemir Ailesi, sanat, kültür spor ve yörezel hizmetleri ile ilçemize adını yazdırmış damgasını vurmuştu. Turan kardeşim de ilçemizin ilimizin gelenek göreneklerini sinema dünyası ile tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıttı, kişiliği ile küçük, büyük herkese örnek oldu. Onun adını kültür ve sanat festivallerinin düzenlendiği amfitiyatromuza vereceğiz. Bunu da ilk kez burada açıkladım. Toprağı bol, ruhu şad olsun" dedi.
Yüksel Aksu
BABASININ YANINA GÖMÜLDÜ
Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu ise "O benim için sadece çok değerli bir oyuncu değil arkadaşım, dostumdu. Dünden beri sersem gibiyim. Koşarak cenaze geldim. Yöresel kültürel değerleri en iyi şekilde tanıtan, sanatçılığının yanında karakter olarak çok iyi ve gençlere örnek olan bir değerimizdi. Öldüğünde babasının yanına gömülmek istiyordu. İsteği bugün yerine gelmiş olacak. Ben de bir avuç toprak atmak için geldim. Toprağı bol olsun" dedi. Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Gülnihal Demir de "Bir sanatçı kardeşim hakkında konuşacağım, çok zarlanıyorum. Turan, tiyatro ve sinemadaki başarısı ile birlikte genç sanatçılara örnek olacak kişiliği ile adından bundan sonra da çok söz ettirecek. Böyle değerler kolay yetişmiyor. Kesinlikle unutmamalı, unutturulmamalı" dedi.
ADINA FESTİVALLER DÜZENLENECEK
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de duygularını şöyle dile getirdi:
"İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Bazı insanlarda Özdemir kardeşim gibi doğar, büyür, ölür ama iz bırakarak yaşamaya devam eder. Bugün burada gördüğünüz insanların yoğunluğu Turan Özdemir’in ne kadar çok sevildiğini, sayıldığını bir kez daha gösteriyor. Biz de Özdemir’in adını ve sanatçılığını yaşatmak için Muğlamızda her yıl geleneksel hale gelecek adına kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz" dedi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün