Ünlü oyuncu kulaklık elçisi oldu

Los Angeles’ta düzenlenecek 2018 All-Star Maçı için Doğu Konferansı takımının ilk 5’ine seçilen Embiid, NBA’in en önde gelen takımlarından birinin dönüşümünü sağlayan oyuncu olmasının yanı sıra düzgün kişiliğiyle de tanınıyor. Embiid’in marka elçisi olmasıyla birlikte HyperX; Team Digintas, Philadelphia 76ers ve bir takım oyuncusuyla birlikte çalışan ilk marka oldu.

Joel Embiid, “Basketbol oynamadığım zamanlarda oyun oynuyorum. HyperX kulaklıklar son derece rahat ve ses kalitesi de inanılmaz. Kazanmayı seviyorum ve bu kulaklıklar da kazanmama yardım ediyor” dedi.

Lakabı The Process olan Joel Embiid, agresif oyun tarzı, şut becerisi ve gerçek bir pivotun gücüne sahip olmasıyla biliniyor. Saha dışında ise Embiid’i NBA2K18 oynarken veya Twitter’daki 1 milyon, Instagram’daki ve diğer sosyal ağlardaki 1,8 milyon hayranına spor ve e-spor yorumları yaparken görmek mümkün.

HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley, “Yetenekli bir basketbolcu olmasının yanı sıra e-sporun sosyal medyadaki yıldızlarından olan marka elçimiz Joel’e tüm HyperX ailesi olarak hoş geldin diyoruz. 2018’de düzenleyeceğimiz etkinliklere Joel’i dahil etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.