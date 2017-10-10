Ünlü oyuncu İsrafil Köse'nin ölümünde yeni gelişme...

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bekir Serkut Özhan ile Köse'nin eski eşi müşteki Şengül Zeybek ve avukatı katıldı.

Hakim, kazanın meydana geldiği yerde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerden istenen raporun mahkemeye sunulduğunu tutanağa geçirdi.

BİLİRKİŞİ KÖSE'Yİ DE KUSURLU BULDU



Bilirkişi raporunda, İsrafil Köse'nin olay tarihinde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği belirtilerek, "Köse'nin, 2.17 promil alkol alarak karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal ettiği ve tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunduğu, aracının hızını yaya geçitlerine yaklaşırken azaltmadığı, aracının hızını teknik özelliğini dikkate alarak hava, yol ve trafik durumuna göre ayarlamadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kanaatine varılmıştır." denildi.



Raporda, İsrafil Köse'nin idaresindeki motosikletiyle taşıt yolu kenarında park halinde bulunan aracın sürücüsünün sol ön kapıyı açtığında çarpması neticesinde vefat ettiği kazada, söz konusu trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ ASLİ KUSURLU



Sanık sürücü Bekir Serkut Özhan'ın da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:



"Yaya ve araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal edip arkadan gelen araçları ve aracının etrafını kontrol etmeden taşıt yolunun sağında durakladığı sırada, aracının sol ön kapısını açtığında 16 FV 273 plakalı motosikletin çarpması neticesinde, motosikletin sola doğru savrulup refüje çarpmasına ve sürücü İsrafil Köse'nin vefat etmesine neden olduğu trafik kazasında trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde asli kusurunun bulunduğu düşünce ve kanaatine varılmıştır."

AVUKATI YENİDEN RAPOR İSTEDİ



Rapora karşı diyecekleri sorulan müşteki Şengül Zeybek'in avukatı Burcu Özden, bilirkişi raporuna katılmadıklarını belirterek, yeniden rapor alınmasını talep etti.

Sanık Özhan da raporu inceleyip beyanda bulunmak üzere 15 gün süre talep etti.



Mahkeme hakimi, sanığın bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere istediği sürenin verilmesine karar verdi.



Bu 15 günlük süre dolduğunda, dosyanın kusur tespitinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek rapor istenmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016'da motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahında park halindeki, sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı anlatılıyor.

Köse'nin kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarılan iddianamede, kaza tespit tutanağında, olayda her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirlendiği kaydediliyor.



İddianamede ifadesine yer verilen bir tanığın, kazanın, sanık Özhan'ın bulunduğu taksinin kapısının yaklaşık 10 santimetre açılması neticesinde Köse'nin motosikletinin taksinin kapısına çarpması sonucu meydana geldiğini beyan ettiği belirtiliyor.

İddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



