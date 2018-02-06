Ünlü oyuncu John Mahoney hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, Tony ve SAG ödüllü Mahoney, pazar günü Chicago'daki bir bakım evinde 77 yaşında hayatını kaybetti.



ABD'de 1993-2004 yıllarında 11 sezon oynayan Frasier dizisinde baba Martin Crane rolüyle ün kazanan Mahoney, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış, ikişer kez Emmy ve Altın Küre'ye aday gösterilmişti.







Mahoney, "Atlantis: The Lost Empire", "The Iron Giant" ve "Antz" dahil birçok animasyon projesinde seslendirme de yapmıştı.