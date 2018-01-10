Ünlü oyuncu hakkında şok iddia: Karşıma geçip kendini tatmin etti

Ünlü oyuncu Michael Douglas'ın 32 yıl önce eski bir set çalışanının önünde kendini cinsel açıdan tatmin ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bu konunun bu kadar büyümesinin nedeni ise kendisiyle ilgili bu iddiadan yola çıkılarak yapılan haberin bir dergide yayınlanacağını öğrenen Michael Dogulas'ın hemen başka bir yayın organına bu iddiaları yalanlayan bir demeç vermesi. Üstelik kendisiyle ilgili habere yer veren dergi daha piyasaya çıkmadan.

73 yaşındaki Michael Douglas, The Hollywood Reporter'ın, 32 yıl önce eski bir çalışanının karşısında kendini cinsel olarak tatmin ettiğine dair bir haberin yer aldığını öğrenince Deadline adlı dergiye konuştu.

Henüz piyasaya çıkmamış olan dergide yayınlanacağı ileri sürülen haberde Douglas'ın kadın çalışana "eğer bu olup bitenleri anlatırsan seni bu sektörde yaşatmam" dediğine ilişkin iddialar da yer alıyor.

Michael Douglas, kısa süre önce 100 yaşına giren efsane oyuncu Kirk Douglas'ın oğlu.

Ancak deneyimli oyuncu tüm bu iddiaları yalanladı. Daha haberin yer aldığı dergi yayınlanmadan olayın üstüne gitmek istediğini söyleyen Michael Douglas tüm bunların Noel'den kısa bir süre kulağına geldiğini belirtti. İki Oscar ödüllü Douglas "Bu tamamen yalan, fabrikasyon uydurma ve gerçek dışı bir iddia" diye konuştu.

Douglas hakkındaki bu iddiaları ortaya atan kadının kimliği henüz belli değil. Ama gözler oyuncunun hem yapımcılığını hem de önemli rollerinden birini üstlendiği 1985 tarihli The Jewel of Nile adlı filme çevrildi.

Douglas bunca yıllık kariyeri boyunca endüstri içindeki varoluş biçiminden gurur duyduğunu belirterek kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların üzüntü verici olduğunu söyledi.

Douglas iki çocuğunun da bu olup bitenden rahatsızlık duyduğunu anlattı. "Çocuklarım gerçekten üzgün. Okula gitmek zorundalar ve sürekli benimle ilgili cinsel tacizci nitelemesi yapılan haberler çıkıp çıkmayacağından endişe ediyorlar. Çok korkuyorlar" dedi.

Michael Douglas, 2000 yılından bu yana Catherine Zeta Jones ile evli ve çiftin 14 yaşında bir kızı ile 17 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Michael Douglas, Zeta Jones ile ikinci evliliğini yapmadan önce "seks bağımlısı" olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun 1977 yılında evlendiği eski eşi Diandra Douglas, bu bağımlılığın evliliklerini olumsuz etkilediğini açıklamıştı. Michael Douglas, seks bağımlılığı yüzünden bir klinikle tedavi gördüğünü de itiraf etmişti.

Douglas, yeni yıl tatilini eşi Catherine Zeta Jones ve iki çocuğuyla birlikte Hindistan'da geçirdi.

Ancak kendisinden 25 yaş genç olan Catherine Zeta Jones ile evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra "artık libidom sakinleşti" açıklamasını da yapmıştı.