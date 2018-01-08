Ünlü oyuncu Feyza Civelek gözaltına alındı!

Oyuncu Feyza Civelek(23) ile arkadaşı Ecem A. sabah saat 03.30 sıralarında araç içerisinde evlerine doğru ilerlerken alkol kontrolüne takıldı. İddiaya göre Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran ünlü oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ünlü oyuncu ve arkadaşı müraacat savcısına ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
BANA VURAN POLİSİN ELİNİ ISIRDIM, ŞİKAYETÇİYİM
Hakim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, “Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Daha sonra yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim” dedi.
YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR POLİS MEMURLARINA ENGEL OLMAK İSTEDİ
Oyuncu Feyza Civelek’in arkadaşı Ecem A. ise, araçlarını durduran polis memurunun zorla kapıyı açarak saçından çektiğini belirtti. Ecem A., “Benim kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim” diye konuştu.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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