Ünlü oyuncu Boran Kuzum'a hayranlarından büyük sürpriz

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin'de Leon karakterini canlandıran Boran Kuzum, doğum gününde hayranları tarafından unutulmadı. Ünlü oyuncunun adına Afrika'da su kuyusu açtıran hayran topluluğu, aynı zamanda LÖSEV'e bağışta bulundu.

Bu jest üzerine İnstagram üzerinden duygularını paylaşan Kuzum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"25 yaşıma binlerce güzel kalple birlikte girdim bu sene. Dünyanın en büyük ödülü bu, hiçbir zaman unutmayacağım. Yürüdüğüm yolda ne zorlukla karşılaşırsam karşılaşıyım, sizin desteğiniz ve sevginiz her zaman devam etmeme güç verdi. Siz, beni sevenler, destekleyenler, adıma açtırdığınız Afrika'daki bu su kuyusu ve LÖSEV'e yaptığınız bağışla bir sürü insanın hayatı için çok güzel şeylere vesile oldunuz. Umarım her zaman sizin bu sevginize ve temiz yüreklerinize layık olurum. Hepinizi seviyorum! Sevgiyle."

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyunculuk Bölümü mezunu olan Boran Kuzum, 1.75 cm boyundadır. Dizi sektörüne 2015 yılında çekilen Analar ve Anneler dizisiyle başlayan Boran Kuzum, 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Mustafa karakterini canlandıran Boran Kuzum, Şehzade Mustafa karakteriyle büyük beğeni kazanmıştır. Genç oyuncu, asıl çıkışını Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisiyle yapmış, Leon karakteriyle kısa sürede gönüllerde taht kurmuştur. Boran Kuzum ayrıca reklam filmi ve kısa filmde de rol almıştır.