Yavuz Dizdar: 'Piyasada erişebileceğiniz en kaliteli yiyeceklerden!'

Onkolog Yavuz Dizdar, makarna tüketiminin sağlıklı olup olmadığı yönündeki sorulara, www.yavuzdizdar.com'da kaleme aldığı yazıyla yanıt verdi. Dr. Dizdar, "İnsanlar, 'sağlıklı yiyecek' sözünü daha çok, 'fazla kalori içermeyen ve vitaminden zengin' anlamında kullanma eğilimindeler. Öyle bile olsa makarna piyasada erişebileceğiniz en kaliteli yiyeceklerden biridir" dedi.

Karbonhidrattan zengin gibi görünse de, durum buğdayı hamurundan yapıldığı için makarnanın mineraller ve protein açısından da zengin olduğuna dikkat çeken Dr. Dizdar, "Ama makarnanın besleyicilik düzeyini içine ya da üzerine konulanlar da ciddi anlamda etkiler. Bizim coğrafyada deniz mahsulleri pek kullanılmaz, ama soğan-sarımsaklı meyaneden tutun, peynir ya da acılı kıyma sosuna kadar, makarnanın üzerine eklediğiniz her kaliteli ürün, bunu ana yemek haline dönüştürür ve besleyicilik değerini çok yükseltir" diye yazdı.

NASIL HAZIRLAMALI?



Dr. Dizdar şöyle devam etti:



"Taze makarnaların haşlanıp servis edilmeleri genel uygulama, ama haşlama suyu da zaten çorba gibi başka bir yemeğe dönüştürülür. Kuru makarnaları pişirirken ise en mantıklı yaklaşım önce meyane olarak adlandırılan sosu hazırlayıp, makarnayı doğrudan bunun içinde çekebileceği kadar su ekleyip haşlamak. Bu durumda hiç besin değeri kaybı olmayacağı gibi, özellikle deniz kabuğu biçimli makarna kullanılırsa, sos içine dolduğundan çok keyifli bir yemek haline dönüşüyor."