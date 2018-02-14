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    Ünlü modelden uçakta seks itirafı

    Hurriyet.com.tr
    14.02.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    Victoria's Secret podyumuna 18 yaşında çıkan ve dünyanın en çok talep gören modellerinden biri olan Kelly Gale, Avustralya'da yayınlanan sabah programı 'The Kyle and Jackie Show'da ses getirecek itiraflarda bulundu.

    22 yaşındaki Gale, uzun süre birlikte olduğu sevgilisiyle uçakta seks yaptığını açıkladı. Kökeni Avustralya ve Hindistan'a dayanan ünlü model, "Bu yapmak zorunda olduğum bir şeymiş gibi hissettim" diyerek sunucuları şaşırttı.

    Ünlü modelden uçakta seks itirafı

    İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; uçakta seks fantezisinin skandala dönüştüğünü de itiraf eden Gale, tuvaletten çıkarken basıldıklarını ve buna gülüp geçtiğini anlattı.

    Ünlü modelden uçakta seks itirafı

    Gale, başta gizlemeye çalışsa da söyleşinin ilerleyen dakikalarında uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiği kişinin lise yıllarından bu yana birlikte olduğu ilk aşkı Johannes Jarl olduğunu söyledi.

    Etiketler: Victoria's Secret , Kelly Gale , gazetehaberleri
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