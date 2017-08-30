Ünlü model için yatlarla kapattılar

27 Ağustos'ta, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile Bodrum'a gelerek Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otele yerleşen İngiliz model Kelly Brook, hem güç depoluyor hem de tatil yapıyor. Bugün günün büyük bölümünü detoks merkezinde geçiren 37 yaşındaki Brook, öğleden sonra ise otelin önündeki beach club'ta denize girip, bol bol güneşlendi.

Burada hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Brook, otel yetkililerinden basın mensuplarının görüntü almaması için önlem alınmasını istedi.

Bunun üzerine otel yetkilileri, çareyi becah club'ın önünü iki ahşap yat ile set çekerek kapatmakta buldu. İki saat kadar beach club'ta güneşlenen Brook, daha sonra sevgilisi ile otelin fitness salonuna geçti.

Bodrum'daki tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Brook, altına "10 günlüğüne cennete geldim. Burada olmak çok güzel bir duygu. Detoks ve sağlıklı bir vücut hem de tatil için Bodrum çok ideal bir yer. Bodrum'a bana ve yakınlarıma evsahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum" yazdı.