Ünlü modacıdan tepki çeken benzetme!

Katıldığı bir televizyon programında Almanya'nın sığınmacılara yönelik açık kapı politikasını eleştiren dünyaca ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, Başbakan Angela Merkel'in politikasını Nazi'lerin Yahudi Soykırımı ile karşılaştırınca izleyicileri kızdırdı. Lagerfeld'in sözleri sonrası yüzlerce şikayet yapıldı.

Almanya doğumlu olan ve Fransa'da yaşayan 84 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Lagerfeld, tartışma yaratan açıklamasını Fransız C8 kanalının 'Salut les Terriens!' (Merhaba Dünyalılar) adlı sohbet proragramında yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel'in sığınmacılara açık kapı politikasını eleştiren Lagerfeld Naziler'in 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı ile karşılaştırdı.

'MİLYONLARCA YAHUDİYİ ÖLDÜRÜP YERLERİNE EN KÖTÜ DÜŞMANLARINI GETİREMEZSİNİZ'

Lagerfeld "İki olay arasında on yıllar olsa da milyonlarca Yahudi'yi öldürüp yerlerine en kötü düşmanlarını getiremezsiniz. Almanya'da genç bir Suriyeli'yi yanına alan ve 4 gün sonra "Almanların icat ettiği en iyi şey Yahudi Soykırımı'ydı' diyen birini tanıyorum" dedi.

2015'te Avrupa'daki mülteci ve sığınmacı krizinin en şiddetli olduğu sırada Merkel Suriyeli sığınmacıların ülkeye girmesine yeşil ışık yakmış, ülkeye o yıl 1 milyondan fazla sığınmacıyı kabul etmişti.

Tartışmalı açıklamalarda bulunmaktan korkmayan tavrıyla tanınan Lagerfeld " Merkel çoktan milyonlarca sığınmacıyı kabul etmişti. Bunlar iyi entegre olmuş ve çalışan kişilerdi. Yunanistan'daki ekonomik krizin ardından o kötü üvey anne imajını geliştirmek için milyonlarca sığınmacıyı daha ülkeye almasına gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

'BİRDENBİRE PAPAZIN KIZINI GÖRDÜK'

Merkel'in babasının Doğu Almanya'da Protestan bir bakan olmasına da gönderme yapan Lagerfeld "Birdenbire papazın kızını gördük" dedi.

Ünlü moda tasarımcısı "İnsan haklarının ülkesi Fransa'ya bakın. Bilmiyorum kaç sığınmacı aldılar? 10.000 ya da 20.000" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE ŞİKAYET YAPILDI

Programın ardından Lagerfeld'in sözlerini 'ırkçı ve İslamofobik' bulan ya da Yahudi Soykırımı konusunda hassas olan yüzlerce kişi Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyi'ne (CSA) şikayette bulundu.

Yaklaşık 700 şikayetin ardından kurum herhangi bir karar vermeden önce sözkonusu programı inceleyeceğini açıkladı.