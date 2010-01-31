Ünlü modacı Kayıtken’den 12 Şubat’ta Fashion Party

Dün sizlere İzmir’de bir başarı öyküsünden söz ettim. Altınkapı’ ların patronu Cüneyt’in önlenemez yükselişinden.
İşte İzmirli modacı Ertan Kayıtken de öyle.
Dileseydi İstanbul’a açılır ve adını da en popüler üç modacı arasına yazdırırdı.
Ertan’da İzmir’den kopamayanlardan.
Bir süredir sessiz kalan Ertan, 12 Şubat’ta, Fashion Party ile muhteşem bir gösteriye hazırlanıyor.
Ertan, İzmir’in yine çok özel eğlence yeri Loujain’ deki bu muhteşem partiye, İzmir’in önemli bir mücevher tasarımcısı olan Laila Kuyumculuk un patronu Leyla Özakbaş ile ev sahipliği yapacak.
Müjde-Kemal Çolakoğlu’nun Top listesi
İzmir’in en elit ve bir birlerine en yakışan çifti Müjde- Kemal Çolakoğlu’nun ‘Top’ listelerinde bakalım neler ve kimler var?
? Eğlence: İzmir’de 24 kişilik gurubumuz var. Cuma akşamları genelde balık restoranlarında toplanırız. En büyük eğlencemiz bu. Bir de torunlarımızla vakit geçirmek.
? Giyim-Kuşam ve marka:
M.Ç:Özel bir tercihim yok. Marka tutkumda. Ama çanta almayı severim.
K.Ç:Takım elbisede Hugo Boss, Blazer ve pantolonda La Coste. Bir de İzmirli modacı Hikmet Alcan’a diktiririm.
? Tatil: Senede bir kez Avrupa’ya gideriz. Roma ve Floransa’yı çok severiz. Londra, Brüksel, Madrid’de bizim için keyifli şehirler. Aslında tatil bizim için Çeşme. Bir de dost tekneleri ile Yunan Adalarına ara sıra gitmek.
? Takım: M.Ç:Galatasaray
K.Ç:Karşıyaka-Fenarbahçe
? Spor: M.Ç:Plates ve çok memnunum
K.Ç:Yürüyüş bandında 5 kilometre sabahları zorunlu yapıyorum.
? İzmir deyince? İzmir bizim için doğduğumuz ve doyduğumuz bir şehir. Anamız, babamız, evladımız, huzurumuz, mutluluğumuz. Atatürk, Cumhuriyet, Okul, kısacası hayat demek.
? Kitap: M.Ç: Kitap okumak konsantrasyon demek. Bu da ben de yok. Zaten günde beş gazeteyi küçük ilanlarına kadar inceleyerek okurum. Yeter.
K.Ç:Tarihi, yakın tarihi, ekonomi-politika tarzında kitapları seviyorum. En son Tayfur Er’in ‘Yalıdakiler’ adlı kitabını bitirdim.
? Müzik: M.Ç:Tekno-House(Gayet ciddiyim), Türkçe pop. Radyo Maydanoz en çok dinlediğim radyo kanalı.
K.Ç:Dinlendiren her türlü müzik, klasik ve enstrümantal, Romantik radyo favorim.
? Beğendiğiniz şarkıcılar: M.Ç:Her şeyiyle Ajda Pekkan. K.Ç:Serdar Ortaç, Rafet El Roman ve Yaşar.
Top modeller podyumda
Loujain’in patronları Aydın Öncel ve Abdullah Özmelek, gecede özel ışık ve ses gösterilerinin de yer alacağını, önümüzdeki haftalarda da Türkiye’nin starlarını eğlence yerlerinde sahneye çıkacaklarını söylediler.
12 Şubat saat 22.30’da başlayacak gece davetiyeli olacak.
Mankenler Rönesans Model Ajans’dan.
Ertan Kayıtken’in Element 2010 adını verdiği gösterisinde eski ve yeni mankenler boy gösterecek.
Yüksel Ak, Nazan Çalın, Şenay Akay, Ece Sükan, Ayşe Hatun Önal, Korel Kubilay, Hande Subaşı, Nur Gümüşdoğrayan bunlar arasında.
Her telden
Süper Star’ım bu ne hiddet!
Olay Bursa Uludağ’da gerçekleşiyor. Benim ve bana göre tüm Türkiye’nin hayran olduğu en büyük kadın vokal Ajda Pekkan sahnede fırtına. En ön masada Grand Yazıcı’nın patronu Hayri Yazıcı, güzel eşi Lale, kızı Bahar, damadı Ozan ve Süper Star’ın, benim de kadim dostumuz, İsmail Akkaya oturuyor. Bini aşkın genç ayakta, sahnelerin bir fenomenini alkışlıyor ve onunla coşuyor.
İki saatlik konser maratonunun son anların da ses tesisatında bir aksaklık meydana geliyor.
Bir dünya starı performansa sahip Ajda Pekkan ne yazık ki burada ne bir profesyonel ne de bir dünya starı gibi davranıyor.
Elindeki mikrofonu içinde su dolu olan bardağa sokuyor ve sahneyi terk ediyor.
Önde oturan Hayri Yazıcı’nın suratı bembeyaz, İsmail Akaya şokta .
Ben dostum olduğu için yorum yapmaya kıyamam.
Yalnıza yazarım.
Yorumlamak hakkı sizin.
Sinem bebeğini kaybetti
İzmir’in elitlerinden Sinem Sağel’in hamile olduğunu yazmıştım. Sinem nazara gelmemek için hamileliğini en yakınlarından beri saklamıştı.
Korktuğu başına geldi. Sinem’i eşi Cem ve kızıyla Urla’da Sahil Restoran’da gördüm. Çok üzgündü. Bebeğini kaybetmiş. Ne diyeyim. Geçmiş olsun.
Ünlü modacı Kayıtken’den 12 Şubat’ta Fashion Party
Dün sizlere İzmir’de bir başarı öyküsünden söz ettim. Altınkapı’ ların patronu Cüneyt’in önlenemez yükselişinden.
İşte İzmirli modacı Ertan Kayıtken de öyle.
Dileseydi İstanbul’a açılır ve adını da en popüler üç modacı arasına yazdırırdı.
Ertan’da İzmir’den kopamayanlardan.
Bir süredir sessiz kalan Ertan, 12 Şubat’ta, Fashion Party ile muhteşem bir gösteriye hazırlanıyor.
Ertan, İzmir’in yine çok özel eğlence yeri Loujain’ deki bu muhteşem partiye, İzmir’in önemli bir mücevher tasarımcısı olan Laila Kuyumculuk un patronu Leyla Özakbaş ile ev sahipliği yapacak.
Müjde-Kemal Çolakoğlu’nun Top listesi
İzmir’in en elit ve bir birlerine en yakışan çifti Müjde- Kemal Çolakoğlu’nun ‘Top’ listelerinde bakalım neler ve kimler var?
? Eğlence: İzmir’de 24 kişilik gurubumuz var. Cuma akşamları genelde balık restoranlarında toplanırız. En büyük eğlencemiz bu. Bir de torunlarımızla vakit geçirmek.
? Giyim-Kuşam ve marka:
M.Ç:Özel bir tercihim yok. Marka tutkumda. Ama çanta almayı severim.
K.Ç:Takım elbisede Hugo Boss, Blazer ve pantolonda La Coste. Bir de İzmirli modacı Hikmet Alcan’a diktiririm.
? Tatil: Senede bir kez Avrupa’ya gideriz. Roma ve Floransa’yı çok severiz. Londra, Brüksel, Madrid’de bizim için keyifli şehirler. Aslında tatil bizim için Çeşme. Bir de dost tekneleri ile Yunan Adalarına ara sıra gitmek.
? Takım: M.Ç:Galatasaray
K.Ç:Karşıyaka-Fenarbahçe
? Spor: M.Ç:Plates ve çok memnunum
K.Ç:Yürüyüş bandında 5 kilometre sabahları zorunlu yapıyorum.
? İzmir deyince? İzmir bizim için doğduğumuz ve doyduğumuz bir şehir. Anamız, babamız, evladımız, huzurumuz, mutluluğumuz. Atatürk, Cumhuriyet, Okul, kısacası hayat demek.
? Kitap: M.Ç: Kitap okumak konsantrasyon demek. Bu da ben de yok. Zaten günde beş gazeteyi küçük ilanlarına kadar inceleyerek okurum. Yeter.
K.Ç:Tarihi, yakın tarihi, ekonomi-politika tarzında kitapları seviyorum. En son Tayfur Er’in ‘Yalıdakiler’ adlı kitabını bitirdim.
? Müzik: M.Ç:Tekno-House(Gayet ciddiyim), Türkçe pop. Radyo Maydanoz en çok dinlediğim radyo kanalı.
K.Ç:Dinlendiren her türlü müzik, klasik ve enstrümantal, Romantik radyo favorim.
? Beğendiğiniz şarkıcılar: M.Ç:Her şeyiyle Ajda Pekkan. K.Ç:Serdar Ortaç, Rafet El Roman ve Yaşar.
Top modeller podyumda
Loujain’in patronları Aydın Öncel ve Abdullah Özmelek, gecede özel ışık ve ses gösterilerinin de yer alacağını, önümüzdeki haftalarda da Türkiye’nin starlarını eğlence yerlerinde sahneye çıkacaklarını söylediler.
12 Şubat saat 22.30’da başlayacak gece davetiyeli olacak.
Mankenler Rönesans Model Ajans’dan.
Ertan Kayıtken’in Element 2010 adını verdiği gösterisinde eski ve yeni mankenler boy gösterecek.
Yüksel Ak, Nazan Çalın, Şenay Akay, Ece Sükan, Ayşe Hatun Önal, Korel Kubilay, Hande Subaşı, Nur Gümüşdoğrayan bunlar arasında.
Her telden
Süper Star’ım bu ne hiddet!
Olay Bursa Uludağ’da gerçekleşiyor. Benim ve bana göre tüm Türkiye’nin hayran olduğu en büyük kadın vokal Ajda Pekkan sahnede fırtına. En ön masada Grand Yazıcı’nın patronu Hayri Yazıcı, güzel eşi Lale, kızı Bahar, damadı Ozan ve Süper Star’ın, benim de kadim dostumuz, İsmail Akkaya oturuyor. Bini aşkın genç ayakta, sahnelerin bir fenomenini alkışlıyor ve onunla coşuyor.
İki saatlik konser maratonunun son anların da ses tesisatında bir aksaklık meydana geliyor.
Bir dünya starı performansa sahip Ajda Pekkan ne yazık ki burada ne bir profesyonel ne de bir dünya starı gibi davranıyor.
Elindeki mikrofonu içinde su dolu olan bardağa sokuyor ve sahneyi terk ediyor.
Önde oturan Hayri Yazıcı’nın suratı bembeyaz, İsmail Akaya şokta .
Ben dostum olduğu için yorum yapmaya kıyamam.
Yalnıza yazarım.
Yorumlamak hakkı sizin.
Sinem bebeğini kaybetti
İzmir’in elitlerinden Sinem Sağel’in hamile olduğunu yazmıştım. Sinem nazara gelmemek için hamileliğini en yakınlarından beri saklamıştı.
Korktuğu başına geldi. Sinem’i eşi Cem ve kızıyla Urla’da Sahil Restoran’da gördüm. Çok üzgündü. Bebeğini kaybetmiş. Ne diyeyim. Geçmiş olsun.