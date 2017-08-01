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    Ünlü mimara hapis istemi şoku!

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 06:19Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:16

    Mimar Selim Yuhay’ın eski eşi balerin Evlin Avidor, “Üç çocuğuyla ilgilenmiyor” diyerek dava açtı. Yuhay’ın 1 yıla kadar hapsi isteniyor

    "Güle Güle Oturun" programının yaratıcısı ve sunucusu ünlü mimar Selim Yuhay ile balerin Evlin Avidor, iki yıl önce anlaşmalı boşanmıştı. Avidor'un kişisel eşyaları arasında bulduğu defterle mahkemeye başvuran Yuhay, eski eşinin evli oldukları dönemde yasak ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.

    YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL EDİYOR

    Çiftin 3 çocuğunun velayeti Avidor'a verildi. Boşanma davasında mahkeme, Selim Yuhay'ın eşine bin 800 lira nafaka parası verilmesini ayrıca çocuklarının masraflarının baba tarafından karşılanmasına hükmetmişti. Fakat, mimar Yuhay iddiaya göre boşanmanın ardından çocuklarının eğitim, sağlık vb. giderleriyle ilgilenmedi. Savcılığa başvuran Avidor, eski eşinin bu hükmü yerine getirmediğini belirterek, eşinin cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Selim Yuhay'ın ailesiyle ilgilenmeyerek üzerine düşen hükümlülüğü ihlal ettiği ileri sürülerek, dava açıldı. Bir yıla kadar hapsi istenen ünlü mimar Selim Yuhay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Sabah

     

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    Etiketler: Selim Yuhay , Evlin Avidor , Boşanma davası
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