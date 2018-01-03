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    Ünlü mimar Kıran’ın en zor gün... Topbaş yalnız bırakmadı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    03.01.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

    Haliç Metro Geçiş Köprüsü ve yapımı devam eden Kabataş Transfer Merkezi gibi İstanbul’a yönelik dev mimari projelerde imzası olan ünlü Mimar Hakan Kıran, annesi Güner Kıran’ı (73) son yolculuğuna uğradı.

    Acı haberi Londra’da okuyan çocuklarını ziyareti sırasında öğrenen Kıran’ı bu zor gününde başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Beşkanı Kadir Topbaş başta olmak üzere, dostları yalnız bırakmadı. Kıran, eşi,   çocuklarıyla ve kardeşleriyle birlikte, bir süredir tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden annesini Zincırlıkuyu  Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verdi.

    TOPBAŞ:HAYAT BÖYLE BİR ŞEY İŞTE

    Mustafa Sarıgül, Emrullah Turanlı, İBB bürokratları, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Emrullah Turanlı gibi iş ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde, cami avlusundaki diğer cenaze sahiplerinin de yanına giderek taziyede bulunan Kadir Topbaş, ünlü mimar Hakan Kıran’ın adını taşıyan 11 yaşındaki oğlu Hakan’ı teselli edip, ölümü küçük çocuğa “Hayat böyle bir şey işte” sözleriyle anlattı.

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