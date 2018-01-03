Ünlü mimar Prof. Hüseyin Kaptan hayatını kaybetti

Kaptan’ın cenazesi 4 Ocak 2018 Perşembe günü YTÜ Yıldız Kampüsü`nde Saat 11:00`da gerçekleştirilecek tören ve Yıldız Hamidiye Cami`de kılınacak öğle namazının ardından 5 Ocak 2018 Cuma günü Ordu`da defnedilecektir.

Türkiye’de kentsel planlama deneyimlerinin oluşmasına, çoğalmasına ve akademik ortama aktarılarak plancı formasyonunun güçlenmesine 50 yılı aşkın deneyimi ile katkı koyan Prof. Hüseyin Kaptan, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’ nin (2004-2008) kurucusu ve yürütücüsü olarak hizmet vermiştir.

Kaptan, Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen gayrimenkul yarışması Sign of the City Awards’un jüri üyeleri arasında yer almış ve gelenekselleşen yarışmaya önemli katkı sunmuştu.

SON 24 SAATTE NE OLDU?