Ünlü mimar ile işadamı davalık oldu...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün yapılan başvurunun sahibi, uzun yıllardan beri ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Mehmet Ali Ö. Şafak

Çak ve eşi E. A. Çak hakkında yapılan suç duyurusu taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı hareket edilmesi oluşturdu.

6 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİ

Suç duyurusunda yer alan bilgilere göre Ö., Florya’da bulunan lüks sitedeki dublex dairesinin içini yeniden yaptırmak istedi. Bunun için iç mimar arayışına giren iş adamı Şafak Çak ile temasa geçti. Taraflar, yapılacak işleri, teslim tarihi, ödenecek tutar gibi detaylar için 8 Ocak 2015’te sözleşme imzaladı.

1 MİLYON LİRALIK SÖZLEŞME

1 milyon TL bedelli sözleşmeye göre işin teslim tarihi olarak 15 Temmuz 2015 kararlaştırıldı. Ancak iddiaya göre, Çak, çeşitli gerekçeler sunarak yapılacak işleri uzun süre erteledi. İddiaya göre, sunulan gerekçeler arasında, Çak’ın işyerine hırsız girmesi, sağlık sorunları ve ekonomik gerekçeler sıralandı.



İş adamı Mehmet Ali Ö. Florya'da bulunan dublex daireyi 2.5 milyon dolara satın aldı.



BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

Suç duyurusuna göre evin için Çak’ yalnızca 16 bin 163 liralık bir harcama yaptığı, ancak yapılan bu işe karşılık da eve 112 bin 620 TL zarar verildiği öne sürülü. Oluşan zararın ise, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi raporu ile tespit edildiği kaydedildi.



Dairenin iç kısmına ilişkin fotoğraflar mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda yer aldı.

335 BİN LİRASI EŞİN HESABINA

Çak’a yapılan 935 bin TL’lik ödemenin 335 bin TL’lik kısmının eşi E. A. Çak adına bankaya yatırıldığı kaydedilerek, şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu işledikleri iddia edildi. Suç duyurusunda, yapılan araştırmaya göre mimar olarak bilinen Çak’ın gerçekte mimar olmadığının da belirlendiği öne sürüldü.

ÇAK: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Suç duyurusuna ilişkin telefonla ulaştığımız Mimar Şafak Çak ise, “İddiaların tamamı gerçek dışı. Karşı taraf sözleşmenin hükümlerine uymadı. Ödenmeyen senetleri oldu. Bu senetler de protesto oldu. Evde yaptığımız bir dizi iş var. Bütün bunlar mahkeme eli ile de tespit edilebilir” dedi.







ÖDEME EVRAKLARI ELİMİZDE

Mehmet Ali Ö.’nün avukatı ise 935 bin TL ödeme yaptıklarına ilişkin evrakları ellerinde olduğunu söyledi.







Şafak Çak, bir süre önce dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e hediye ettiği yatak ve taht ile gündeme gelmişti.



